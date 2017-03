4 büyük için Avrupa hayal olabilir!

UEFA’nın takibe aldığı ve ‘Bütçe açığınızı kapatmazsanız Avrupa’ya almam’ mesajı verdiği Fenerbahçe ve Galatasaray için tehlike çanları çalıyor, Beşiktaş ile Trabzonspor ise nispeten daha rahat durumda.. Hesaplara dikkat etmek lazım!

Türkiye'de futbol ekonomisinin kaygı veren gidişatı hakkında sık sık uyarılar yapılırken, büyük coşku ile kabul edilen 14 yabancılı transfer serbestisinden geri dönülmesi yönünde fikirler ortaya atılmaya başladı. Türkiye, şike tartışmalarının içinde Finansal Fair Play (FFP) gerçeği ile de tanışmıştı. Önce Beşiktaş'la başlayan süreçte ardından Galatasaray'ın Avrupa dışında kalması yeni tehlikelerin olacağını da gösteriyor. Bu yorumlar ne anlama geliyor? SABAH Spor, Türk futbolunun 4 Büyükler eksenindeki mali tablosunu, UEFA'nın gözü ve Finansal Fair Play'in rakamsal verileriyle ortaya koyuyor. Gerçek veriler, kulüplerimiz iyi yönetilmezlerse başlarına gelecek yeni cezaları apaçık gösteriyor. İşte takımlarımızın son durumları?



UEFA, FFP kapsamında Türk kulüplerine, özellikle de 4 Büyük kulübe2 aşamalı bir denetim mekanizması getirdi.



1- Transfer kısıtlamaları ve bütçe denetimiyle Avrupa için lisans alınamayacağı belirtildi. Beşiktaş'a 2.5 yıldır süren ve bu sezon bitecek 'Sattığın kadar alabilirsin' kısıtlaması, G.Saray'a 'Bütçen 65 milyon Euro'yu geçmeyecek. Aşarsan ceza var' yaklaşımı bu denetime örnekti



2- UEFA, kulüplere denk bütçe kapsamında 'tespit edilen borçları verilen sürede kapatın yoksa Avrupa kupalarına almam' mesajıydı. Peki bunda neler var?



Tespit edilen ve 'temizleyin' denilen borçlara bakıyoruz...



F.BAHÇE: DENK BÜTÇE AÇIĞI 128 MİLYON EURO

Mali tabloları inceleyen UEFA yetkilileri, Fenerbahçe'ye, "128 milyon Euro açığın var, onu 2019 Mayıs sonuna kadar temizle. Temizlemezsen Avrupa Kupaları için lisans alamayabilirsin" uyarısını yaptı. Bu ne anlama geliyor; Fenerbahçe, her sene transferdeki gelirgiderinden ortaya çıkan açığın yanı sıra futbolcu maaşlarındaki yükseklik nedeniyle her seneyi borçla kapatıyor. Fenerbahçe'nin 2019'a kadar 128 milyon Euro'luk borcu eritmesi için transfer giderlerini kısması gerek… Ya da futbolcu maliyetlerini yani maaşlarını düşürmesi gerek. Sponsorluk, stat, sermaye artırımı, ürün satışı gibi birçok kalemde gelirlerini artırması lazım. Fenerbahçe'nin mevcut şartlarda bu borcu kapatması zor gibi. Fenerbahçe'nin açmazı şu; Mevcut şartlarda Beşiktaş'ı geçmesi için iyi bir kadroya ihtiyacı var. Bunun için de önemli transferler lazım. Ancak düşük maliyetli bir kadro gerekli. Fenerbahçe'nin elini rahatlatacak konu ise yayın gelirlerinin yüzde 40 oranında artmış olması. Sermaye artırıma giderek gelir kazanma durumu var. Ancak UEFA sermaye artırımına ancak 25 milyon Euro'ya kadar kabul şartı getiriyor. Üstünü kar yaparak kapatma zorunluluğu olduğunu belirtiyor.



G.SARAY: DENK BÜTÇE AÇIĞI 115 MİLYON EURO

2019 Mayıs sonuna kadar UEFA, Galatasaray'a da borçlarını sınırlamasını ve denk bütçe yapması şartını getirdi. Aksi takdirde o da 2019 Mayıs sonunda Avrupa'ya gitmeme cezasıyla karşı karşıya. Galatasaray'ın da durumu Fenerbahçe'den parlak değil. UEFA ile 3 yıldır süren görüşmeler devam ediyor. Şu anda Galatasaray, UEFA ile ilk denetimi atlattı. UEFA en son 65 milyon Euro'luk bir futbol bütçesi şartı getirmişti. Galatasaray bunun için son dönemde kadrosundaki oyuncu sayısını 20'lere düşürmüş, yeni maaş politikaları belirlemişti. Sarıkırmızılıların son görüşmelerden sonra 1.5 milyon Euro'luk bir açığı kalmış durumda. UEFA'da bu açığın sorun olup olmayacağı merak konusu. Galatasaray kur farkı artışından dolayı bu 1.5 milyon Euro'dan iyi niyetle kurtulmayı planlıyor. Çok sıkı denetimde olan Galatasaray'ın mevcut yapı içinde ve 2019 yılına kadar Fenerbahçe'deki gibi 115 milyon Euro'yu eritmesi ve denk bütçeye gelmesi pek kolay görünmüyor. Sarı-kırmızılılar, Riva'dan gelecek gelirlerle düzlüğe çıkmayı hedefliyor.



BEŞİKTAŞ: DENK BÜTÇE AÇIĞI 110 MİLYON EURO

Beş ikt aş'ın diğer iki kulüpten farklı olarak Mayıs 2018'e kadar 110 milyon Euro açığı sıfırlaması gerekiyor. Siyah-beyazlılar, FFP denetimine daha önce girdi. Beşiktaş'ın kriterlere uyma noktasında ilk aşaması, 'Sattığın kadar transfer yapabilirsin' sınırlaması bu yıl bitiyor. Beşiktaş bu sınırlamaya rağmen iki şeyi iyi başardı; bonservisi yüksek oyuncular sattı (Demba Ba-13 milyon Euro, Ersan-7 milyon Euro, Atınç-5 milyon Euro, Sosa-7 milyon Euro, Kerim-2.5 milyon Euro, Gökhan Töre-kiralık gibi) ve ciddi kazanımlar yaptı. Bonservise az para ödeyerek transferler yaptı. Beşiktaş önümüzdeki 1.5 yıl içinde 110 milyon Euro'yu silmek için şansı yüksek. Yayın gelirlerindeki artış, şampiyon olması halinde Şampiyonlar Ligi'nden gelecek para, hala Avrupa'da yoluna devam ediyor olması, başarıdan dolayı ürün satışları, yine başarı halinde sponsorluk gelirleri Beşiktaş'ın en büyük artısı. Kartal'ın bir diğer avantajı kadrosu rakiplerine göre hem daha az maaş alıyor hem de ekstra transfere de çok fazla ihtiyacı yok. Kartal'ın ekstra bir masraf çıkarmaması halinde bu açığı kapatması bekleniyor. Ayrıca 2. sermaye artırımı için de hazırlık halinde.



TRABZON: DENK BÜTÇE AÇIĞI 39 MİLYON EURO

Trabzonsp or da Beşiktaş Kulübü gibi açığını Mayıs 2018'e kadar kapatmak zorunda. Bordo-mavililer sermaye artırımı ve bağış ile 25 milyon Euro'luk kısmı kapattığı için Avrupa hakkını devam ettirdi. Trabzonspor'un rakiplerine göre borcu daha az, yeni stat geliri, isim sponsorlukları yoluna devam edeceği ihtimalini güçlendiriyor. Ancak her fırsatta 50. yılında şampiyonluk hedeflediğini açıklayan Trabzonspor Kulübü, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için takive yapmak zorunda kalabilir. Bu nedenle de kaynakların ne ölçüde kullanılıp, dengenin bozulup bozulmayacağı da merak konusu..



MERAK EDİLEN BAZI ÖNEMLİ NOKTALAR



Yabancı sayısı azalacak mı?

Son dönemde patlak veren yeni bir tartışma da yabancı oyuncuya yeniden sınırlama getirilmesi önerileri.... İki yıl öncesine kadar 'Yerli oyuncuların ücretleri pahalı. İyi oyuncu bulamıyoruz. İyi yabancıları alabiliriz. Türk futbolunun gelişimi için yabancı oyuncu sınırının kalkması gerek" diyen kulüpler şimdi isyanda çünkü transfer için sıcak para bulmakta zorluk çekiyorlar. Gelecek yıllarda bu durum daha fazla krize dönüşeceği için yabancı kısıtlaması gelmesini istiyorlar.