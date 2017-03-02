Advocaat: "İyi bir skor aldığımızı düşünüyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 3-0 yendikleri çeyrek final ilk maçındaki oyundan memnun olduğunu söyledi.

enerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 3-0 yendikleri çeyrek final ilk maçındaki oyundan memnun olduğunu söyledi.

Advocaat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, deplasmandan 3-0'lık bir sonuçla ayrıldıklarını belirterek "İyi bir skor aldığımızı düşünüyorum. Takımımız gerçekten saha içinde son derece konsantre bir görüntü sergiledi." dedi.

Oyuncularının sahada birlikte oynamayı başardığını ifade eden Advocaat, şöyle konuştu:

"Rakibimizin neler yapmak istediğini biliyorduk. Onlar da kontra atak oynamaya çalışan bir takım olarak karşımızda olacaklardı. Topa yüksek yüzdeyle sahip olmayı başardık. Yine aynı şekilde birçok pozisyon üretmeye çalıştık. Bu bize olumlu bir nokta olarak yansıdı. 3 gol attık, daha da atabilirdik. Genel olarak takımın performansından memnunum."

- Kayserispor cephesi

Kayserispor Teknik Sorumlusu Hakan Ertürk ise maçla alakalı söyleyecekleri çok bir şey olmadığını, ikinci karşılaşmaya çıkıp orada ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

İlk yarının son dakikasında yedikleri golden sonra takımın dengesinin bozulduğunu kaydeden Ertürk, "Hiç pozisyon vermediğimiz ilk yarının son dakikalarında uyduruk bir karar sonrası yediğimiz golle tüm konsantrasyonumuz bozuldu. Bununla alakalı çok fazla bir şey söylemeyelim ama biz çok iyi giderken bazı şeylere herkesin dikkat etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile çok önemli bir maça çıkacaklarını ifade eden Ertürk, şunları kaydetti:

"Kasımpaşa 5 gün, biz 3 gün dinlenip maça çıkacağız. Bizim için önemli olan lig. Önceliğimiz de bu şekilde. Olmazsa olmazımız lig. Kupayı da önemsiyoruz. Kupadaki ikinci maçta da elimizden gelenin en iyisini yapıp ya 'devam' diyeceğiz ya da kupayı noktalayacağız."