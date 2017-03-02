Bu müzedeki yerinizi alın

Tecrübeli hoca ziyarette talebelerine, “Tarihe geçmek istiyorsanız, hem şampiyonluk kupasını hem de UEFA Avrupa Ligi’ni alın” mesajını verecek

Hizmete girdiği günden bu yana taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Beşiktaş JK Müzesi, bu kez kapılarını özel bir organizasyonla siyahbeyazlı oyunculara açacak. Yönetim kurulu üyelerinin de katılacağı ziyarette futbolcular kulübün başarılarla dolu tarihinde bir yolculuğa çıkacak. Teknik Direktör Şenol Güneş'in ise bu ziyareti hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarıyla yoluna devam eden takım için bir motivasyon aracı olarak kullanmayı planladığı belirtildi.

YÖNETİM DE KATILIYOR

Tecrübeli çalıştırıcının talebelerine, "Beşiktaş tarihindeki ve muhteşem müzedeki yerinizi almak, unutulmazlar arasına girmek istiyorsanız iki kupayı da kazanın. Buraya gelene kadar büyük bir emek verdik, çok çalıştık. Bu emek ve çalışmayı başarıya dönüştürerek adınızı kulübün efsaneleri arasına kazıyın" mesajını vereceği öğrenildi. Yöneticilerin de oyuncularla bire bir yapacakları görüşmelerde, "Şu ana kadar ortaya koyduğunuz performansla camianın ve bizim göğsümüzü kabarttınız. Size inanıyor ve güveniyoruz" diyerek moral aşılayacağı ifade edildi.

ŞAMPİYON OLMUŞ GİBİ ÇEK HOCAM!

Beşiktaş'ın farklı kazandığı maçlarda bile sakinliğini koruyan Şenol Güneş, TT Arena'daki G.Saray zaferinin ardından takımının coşkusuna ortak oldu. Tecrübeli hoca sevincini, oyuncularını karşısına alıp, eliyle fotoğraf çeker gibi yaparak gösterdi. Güneş'in bu hareketi futbolcuları da mest etti.