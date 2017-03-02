Kayserispor-Fenerbahçe (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası'nda zor günler geçiren Fenerbahçe çeyrek final ilk maçında Kayserispor'a konuk oluyor. atv'den ve sabah.com.tr'den naklen izleyebileceğiniz olan bu maç 20:30'da başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, Kayserispor ile karşılaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe, Kayserispor karşısından iyi bir sonuçla ayrılarak yarı final için avantaj elde etmeye çalışacak.
Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan kaleci Volkan Demirel maçta forma giyemeyecek. Tedavisine devam edilen Simon Kjaer'in durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.
Karşılaşmanın rövanşı 4, 5 ya da 6 Nisan'da oynanacak.Saat: 20:30
Yayın: ATV
Hakem: Ümit Öztürk
Stad: Büyükşehir Bld. Kadir Has Stadyumu
Kayserispor: Muhammer, Douglas, Levent Gülen, Mabiala, Samba Sow, Kubilay Sönmez, Welliton, Traore, Erkan Kaş, Nguemo, Hakan Aslantaş
Fenerbahçe: Fabiano, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Ozan, Josef, Mehmet Topal, Lens, Alper, Fernandao
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