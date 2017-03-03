Erman Toroğlu'na çirkin algı operasyonu

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün akşam oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçını ATV ekranlarından yorumlayan Erman Toroğlu'na çirkin bir kampanya başlatıldı.

Dün akşam ATV ekranlarında yayınlanan, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kayserispor ile Fenerbahçe karşılaştı. Hürriyet, Milliyet, Mynet ve birtakım internet sitelerinde yer alan haberlere göre, Fenerbahçe'nin Kayserispor'u deplasmanda 3-0 yendiği maçın son dakikalarında, maçın yorumcusu Erman Toroğlu'nun küfür ettiği iddia edildi. Erman Toroğlu'nun, "Ben sinemaya giderken, 90 dakikaysa 85 dakika mı oynatacaklar bana filmi? Oynat arkadaş. Ben buraya para veriyorum" sözlerinin arasına 'bip' sesi koyularak, Toroğlu'nun küfür ettiği algısı yaratılmaya çalışıldı.

Erman Toroğluna çirkin algı operasyonu