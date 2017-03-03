Ersun Yanal, Trabzonspor'un Avrupa kupası hedefini değerlendirdi

Karabükspor’u 1-0 mağlup eden Trabzonspor’da Teknik Direktör Ersun Yanal, sağlam ve yarışta doğru şekilde gitmek için zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal, ligin ikinci yarısında hiç yenilmediklerini, ancak sağlam ve yarışta doğru şekilde gitmek için zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.



'TARAFTARLARA VE OYUNCULARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM'



Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şöyle konuştu;



"Hüseyin Avni Aker Stadı'ndan yeni stadımıza geldiğimiz günden bu yana 3'üncü maçımızı oynadık. İkinci yarıda hiç yenilmedik. Seyircimize teşekkür etmek istiyorum. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Çok güzel bir atmosferle güzel bir futbol gecesi yaşatıyorlar. Biz de skor aldığımızda daha keyifli, güzel bir hale geliyor. Kardemir Karabükspor ligin en çok koşan, mücadelesini rakibe kabul ettiren bir takım. Oyuncularımıza kazanma arzusu ve maçı kazandıkları için teşekkür ediyorum."



'ÖNEMLİ BİR SÜRECİN İÇERİSİNDEYİZ'



Önemli bir sürecin içinde olduklarını ifade eden Yanal, "Tüm oyuncularımızla önümüzdeki sezonun hazırlıklarını ve çalışmasını aynı zamanda gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra oynayacağımız maçlar sonucunda sıralamadaki yerimizin ne olduğundan çok takımın güveni arttırmak, seyirciyle bütünleşip camianın güvenini kazanarak yola devam etmek en büyük arzumuz. Bunun için çalışıyoruz" dedi.



'ZAMANA İHTİYAÇ VAR'



Yanal, Avrupa kupası hedefleriyle ilgi olarak ise, "Hedeflerimiz yavaş yavaş ve sağlam adımlarla gerçekleşmeli. İkinci dönem ben buraya geldiğimde Avrupa kupalarına katıldığımızda Napoli maçına 14 kişi ile çıktık. Sağlam ve yarışta doğru şekilde gitmek için zamana ihtiyaç var. Bunu yaparsak Trabzonspor'u uzun süreli, başarılı yolculuğu gerçekleştirecek alt yapıyı kurmuş oluruz. Sıralamada 3'üncü, 5'inci olabilirsiniz, ama önümüzdeki sezon yarışan ve güçlü bir irade ortaya koyan, yoluna emin adımlarla devam eden bir Trabzonspor gelecek diye düşünüyoruz."



'YUSUF ÇOK ÇALIŞMALI'



Yanal, sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatan Yusuf Yazıcı'nın günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek donanımlara sahip olması için çok çalışması gerektiğine dikkat çekerek, "Uzun süreli bir kontrat imzalaması önemli bir mesaj. Bugün de bir asist yaptı, goller de kaçıracak. Taraftar onu alkışladı. Takım içinde de sevilen bir oyuncu. Umarım herhangi sakatlıklar ve bir kazaya karışmadan Trabzonspor'a hizmet etmeye devam eder" şeklinde konuştu.



ZORAN BARISIC: GOLÜ ATSAK FARKLI OLABİLİRDİ



Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic ise Trabzonspor'un galibiyetten dolayı tebrik ederek şöyle konuştu:



"Önemli bir galibiyet aldılar. İlk yarı organizeydik, topun arkasında iyi durdurduk. 0-0 devam ederken çok net bir gol pozisyonunu değerlendiremedik. Onu atmış olsaydık maç farklı olabilirdi. Ardından oyundan biraz koptuk. İkinci yarıda kornerden beklemediğimiz bir gol yedik."



Barisic, bir gazetecinin 'Igor Tudor'un Galatasaray'a gitmesini doğru buluyor musunuz, kendinize de böyle bir teklif gelse kabul eder miydiniz?' şeklindeki sorusu üzerine, "Igor Tudor'u burada yaptığı işten dolayı tebrik ediyorum. Şu anda Kardemir Karabükspor'un hocasıyım ve yüzde yüz buraya konsantreyim. Bunları konuşmak doğru değil" yanıtını verdi.