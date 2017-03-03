Fenerbahçe turu yarıladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Sarı-lacivertliler yarı final yolunda büyük avantaj elde etti.

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Kayserispor 0-1 Fenerbahçe

Kayserispor 0-2 Fenerbahçe

Kayserispor 0-3 Fenerbahçe

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MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

29. dakikada Kayserispor'un hızlı gelişen atağında, Güray Vural'ın sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Fabiano meşin yuvarlağı kontrol etti.

42. dakikada Fenerbahçe atağında sağ çizgiye inen Şener Özbayraklı'nın ortasında ceza alanında Ozan Tufan topa kafayı vurdu. Kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım, uzanarak direğin dibinde topa sahip oldu.

45+1. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest atışı Lens hızlı kullandı. Bu futbolcunun ceza alanına gönderdiği topa altıpasın önünde Fernandao ayak koydu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

Fenerbahçe'nin golünün ardından Kayserisporlu oyuncular ve teknik direktör Sergen Yalçın, uzun süre hakeme itiraz etti.

Maçın ilk yarısı, konuk ekip Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.







MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

?61. dakikada Kayserispor atağında Güray Vural'ın pasında topla buluşan Welliton'un ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan sert vuruşunda, kaleci Fabiano meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

71. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı alanından kaptığı topla Kayserispor yarı alanına geçen Fernandao, pasını takım arkadaşı Mehmet Topal'a aktardı. Bu oyuncunun sol kanattan ceza alanına yerden ortasında Fernandao, bekletmeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2

76. dakikada Fenerbahçe skoru 3-0'a taşıdı. De Souza'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Şener Özbayraklı, sağ köşeden meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Kademeye giren Erkan Kaş, altıpas üzerinde ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi.

83. dakikada Mehmet Topal'la girdiği mücadelede yerde kalan Deniz Türüç, maça devam edemedi. Kayserispor üç oyuncu değişiklik hakkını kullandığı için müsabakanın kalan süresini 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla nisan ayının ilk haftasında İstanbul'da oynanacak rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti.





Stat: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Hanoğlu

Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Douglao, Hakan Aslantaş (Dk. 60 Umut Bulut), Mabiala, Kubilay Sönmez, Erkan Kaş, Levent Gülen, Traore (Dk. 19 Güray Vural), Samba Sow, Nguemo (Dk. 68 Deniz Türüç), Welliton

Fenerbahçe: Fabiano, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk (Dk. 82 İsmail Köybaşı), De Souza, Ozan Tufan, Mehmet Topal, Lens, Fernandao (Dk. 74 Moussa Sow)

Goller: Dk. 45+1 ve 71 Fernandao, Dk. 76 Erkan Kaş (Kendi kalesine) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Muammer Zülfikar Yıldırım, Dk. 52 Samba Sow, Dk. 84 Umut Bulut (Kayserispor), Dk. 54 Şener Özbayraklı, Dk. 76 Alper Potuk, Dk. 85 Mehmet Topal (Fenerbahçe)







MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Kayserispor ile oynanan çeyrek final ilk maçında kadroda 5 değişiklik yaptı.

Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan kaleci Volkan Demirel kadroda yer almazken, iyileşen Simon Kjaer ilk 11'de şans buldu.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantepspor karşısında ilk 11'de yer almayan Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı, Josef de Souza ve Fernandao da Kayserispor karşısında ilk 11'de görev aldı.

Hollandalı teknik adam, Gaziantepspor karşısında 11'de sahaya çıkan Roman Neustaedter, İsmail Köybaşı, Volkan Şen ve Moussa Sow'u yedek kulübesinde oturturken, Gregory van der Wiel'i 18 kişilik kadroya almadı.

Gaziantepspor maçında ligde ilk defa yedek kalan ve ikinci yarıda oyuna giren Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, bir müsabaka aranın ardından ilk 11'e geri döndü.







KAYSERİSPOR'DA İLK 11'DE YEDİ DEĞİŞİKLİK

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor ile oynanan son lig maçına göre Fenerbahçe karşısında ilk 11'de yedi oyuncuya yer vermedi.

Sarı-kırmızılı takımda, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Ali Ahamada, Jean Armel Kana Bıyık, Raheem Lawal, Rajko Rotman, Güray Vural, Deniz Türüç ve Umut Bulut yedek soyundu.

Diğer maçlara oranla Kayserisporlu taraftarların bu karşılaşmaya daha fazla ilgi gösterdiği gözlendi.



FERNANDAO: "FIRSAT GELDİĞİNDE KATKI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren Fernandao;

"Önüme gelen fırsat için şükrediyorum. Farklı bir şey yapmıyorum. Oynayayım ya da oynamayayım aynı hazırlığımı sürdürüyorum. Fırsat geldiğinde Fenerbahçe'ye faydalı olmaya çalışıyorum" dedi.



Kaydettiği ilk golle ilgili konuşan Fernandao, "Lens'in orta yapacağını hissetim. Ben o pozisyonu önce taç sandım ama faul olduğunu gördükten sonra Lens'le göz göze geldik. Koşumu gördü ve iyi bir pas çıkardı. Golle sonuçlandırdığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



Her zaman çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Brezilyalı golcü, "Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Kendimi güçlü tutmaya gayret gösteriyorum. Kondisyonerimle çalışmalarımı sürdürüyorum. Fırsat geldiğinde Fenerbahçe'ye katkı sağlamaya çalışıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.