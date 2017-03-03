Trabzonspor-Kardemir Karabükspor (Canlı)

İkinci yarıda çıktığı 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik alan ve puan sıralamasında yukarı doğru tırmanan Trabzonspor Süper Lig'de 23. hafta maçında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak.

Bordo-mavili takımı bu çıkışını sürdürürek Avrupa kupalarına katılmak hakkı kazanmanın peşinde. Kardemir Karabükspor ise rakibini deplasmanda devirmenin hesaplarını yapıyor.



Trabzonspor, son haftalarda yaşadığı puan kayıpların telafi etmenin yanı sıra ligin ilk yarısında deplasmanda 4-0 mağlup olduğu Kardemir Karabükspor'u taraftarı karşısında yenerek rövanşı almak istiyor. Lider Beşiktaş ile takipçisi Medipol Başakşehir'in puan farkını açmasının ardından Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen takımlar arasındaki puan farklarının yakın olması, Bordo-Mavililerin, Kardemir Karabükspor ile oynayacağı müsabakaya ayrı bir önem katıyor.



6 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Karadeniz ekibinde, Onur Recep Kıvrak, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Aytaç Kara, N'Doye ve Rodallega kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmeleri halinde gelecek hafta Akhisar Belediyespor maçında takımda yer alamayacak.



Stat: Medical Park Arena

Hakem: Fırat Aydınus

Saat: 20.00

Yayın: beIN Sports



Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Medjani, Mas, Onazi, Okay, Olcay, Yusuf, Castillo, Rodallega.

Teknik Direktör: Ersun Yanal



Kardemir Karabükspor: A. Şahin, Latovlevici, Gaman, Dany, Kerim, Barış, Poko, Ceyhun, Tanase, Traore, Seleznov.

Teknik Direktör: Zoran Barisic