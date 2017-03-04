Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Canlı)

Spor Toto Süper Lig 23. hafta maçında lider Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Maçın canlı anlatımı sabah.com.tr'de. Maç 0-0 golsüz eşitlikle devam ediyor.

En yakın rakibi Medipol Başakşehir'e 4 puan fark atan, Galasaray ile Fenerbahçe'yle arayı iyice açan Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.



Ligin son haftasında Galatasaray'ı deplasmanda mağlup eden Siyah-Beyazlı takım, Vodafone Arena'da oynayacakları maçtan galip ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor.



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Stadyum: Vodafone Arena

Saat: 19:00

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu

Yayın: BeIN Sports 1

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

Yedekler: Tolga, Beck, Mitrovic, Gökhan İnler, Tolgay, Aras, Aboubakar

Teknik Direktör: Şenol Güneş



Çaykur Rizespor: Diallo, Orhan, Yacoubi, Oboabona, Ismael, Robin, Igiebor, Saadane, Recep, Edomwonyi, Kweuke

Yedekler: Gökhan Akkan, Fink, Özgür, Jantscher, Oğuz Han, Tuszynski, Oğulcan

Teknik Direktör: Hikmet Karaman



