Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Canlı)

Spor Toto Süper Lig 23. hafta maçında lider Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Maçın canlı anlatımı sabah.com.tr'de. Maç 0-0 golsüz eşitlikle devam ediyor.
En yakın rakibi Medipol Başakşehir'e 4 puan fark atan, Galasaray ile Fenerbahçe'yle arayı iyice açan Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.
Ligin son haftasında Galatasaray'ı deplasmanda mağlup eden Siyah-Beyazlı takım, Vodafone Arena'da oynayacakları maçtan galip ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor.
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Stadyum: Vodafone Arena
Saat: 19:00
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu
Yayın: BeIN Sports 1
Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk
Yedekler: Tolga, Beck, Mitrovic, Gökhan İnler, Tolgay, Aras, Aboubakar
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Çaykur Rizespor: Diallo, Orhan, Yacoubi, Oboabona, Ismael, Robin, Igiebor, Saadane, Recep, Edomwonyi, Kweuke
Yedekler: Gökhan Akkan, Fink, Özgür, Jantscher, Oğuz Han, Tuszynski, Oğulcan
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, ligde 34. kez karşı karşıya... İki ekip arasında geride kalan 33 lig maçından 20sini Beşiktaş, 7sini Çaykur Rizespor kazandı, 6 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş rakip fileleri 55 kez havalandırdı, Çaykur Rizespor ise 32 gol attı. Sezonun ilk yarısında Rizede yapılan müsabakayı Beşiktaş, Adrianonun son dakika golüyle 1-0 kazandı.
RİZESPOR 11 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 11 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 11 maçtan 7'sini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçlarda da Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yapılan 16 lig maçının 10'unu kazandı, 2 kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı. Beşiktaş'ın İstanbul'da attığı 31 gole, Karadeniz ekibi 14 golle karşılık verdi. Taraflar arasında İstanbul'daki son 7 lig maçından 4'ü berabere bitti, Beşiktaş 2, Çaykur Rizespor bir galibiyet aldı.
BEŞİKTAŞ'A TARİHİ YENİLGİYİ TATTIRDI
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında, siyah-beyazlı ekip tarihi bir hezimet yaşadı. Sezonun 20. haftasında, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşma siyah-beyazlı ekip açısından tarihe geçecek bir yenilgiye sahne oldu. Çaykur Rizespor, bu maçta güçlü rakibini 5-1 yendi. Bu sonuç Beşiktaş'ın, 59. yılını yaşayan lig tarihinde, 5-0'lık Bursaspor yenilgisinin ardından en kötü ikinci mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti.
KARTAL SERİ PEŞİNDE
Ligin 22. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerek puanını 50'ye çıkaran ve ikinci Medipol Başakşehir ile 4 puanlık farkı koruyan siyah-beyazlı takım, 20 puanla 16. sırada bulunan Çaykur Rizespor'u yenerek son haftalardaki yükselişini sürdürmeye çalışacak. Kardemir Karabükspor'a 2-1 yenildikten sonra Akhisar Belediyespor'u 3-1 yenen ve Galatasaray'a da üstünlük sağlayan Beşiktaş, karşılaşmayı kazandığı takdirde üst üste 3. galibiyetini alacak.
TOSIC'İN CEZASI BİTİYOR
Siyah-beyazlı takımın Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmayla Sırp futbolcu Dusko Tosic'in 4 maçlık cezası tamamlanacak. Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yaptığı son 16 turu müsabakasında kırmızı kart gören ve 4 maç men cezası alan Tosic, bu nedenle Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor ve Galatasaray karşılaşmalarında forma giyememişti. Tosic, 4 maçlık cezasını Çaykur Rizespor mücadelesiyle bitirecek.
3 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Siyah-beyazlı ekipte 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Takımın tecrübeli oyuncuları Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül ve Ricardo Quaresma, Çaykur Rizespor karşısında kart görmeleri halinde 24. haftadaki Kayserispor maçı için cezalı duruma düşecek.