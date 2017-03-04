Dört koldan para arayışı

UEFA ile Avrupa’dan men cezası almak istemeyen Fenerbahçe, sponsor harekatına hız verdi

Daha önce Ülkerspor'la yapılan birliktelik, bu kez Doğuş'la gerçekleşecek. Buradan gelecek para, futbola katkı vermeyecek ancak kulübün amatör branşlardaki giderlerini rahatlatacak.



Başkan AZİZ Yıldırım'ın devletin üst makamlarıyla da bir görüşme yapması bekleniyor



SABAH'ın geçtiğimiz Perşembe günü manşetine taşıdığı, UEFA'nın Finansal Fair-Play konusunda Türk kulüplerini sıkı markaja aldığı ve hesaplara dikkat edilmezse 2018 ve 2019 yılında dört büyüklerin Avrupa'ya gitmesinin hayal olacağı haberinin ardından, mali anlamda sıkıntılı günler yaşayan Fenerbahçe'nin bu konuda yoğun bir çalışma içerisinde olduğu öğrenildi. 30 milyon Euro'luk bir açığı olan sarı-lacivertliler, bu nedenle Mart ayında UEFA'dan yeni bir yaptırımla karşı karşıya kalmama adına gelir kaynakları üzerinde çalışıyor.



FUTBOL GELİRİ FUTBOLDA KALACAK

F.Bahçe, Doğuş Grubu ile basketbolda yeni bir sponsorluk konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Bu konu daha önce manşetlere taşınmış, Doğuş Grubu tarafından yalanlanmıştı. Ancak iki taraf arasında görüşmelerin yeniden başladığı ve anlaşmanın 3 yıllık olacağı yeniden gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin daha önce Ülkerspor'la yaptığının benzeri bir birleşme için çalışma yapılıyor. Doğuş ile yapılacak sponsorluk, futbolla ilgili durumu direkt etkilemeyecek. Ancak amatör branşların gideri en yüksek olan dalı erkek basketi oldukça rahatlatacak. Bu durum dolaylı olarak futbol gelirlerinin futbolda kalmasını sağlayacak.



UEFA YENİ RAPOR HAZIRLIĞINDA

Fenerbahçe, sadece basketbol sponsorluğuyla yetinmek istemiyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın futbol takımına yeni bir sponsor için kolları sıvadığı gelen haberler arasında... Yıldırım'ın bu konuyla ilgili devletin üst makamlarıyla dahi görüşmeler yapacağı ve UEFA tehlikesini tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediği öğrenildi. UEFA'nın önümüzdeki 15 gün içerisinde Türk kulüpleriyle ilgili bir rapor hazırlayacağı gelen haberler arasında.



SABAH GÜNDEME TAŞIMIŞTI

2 Mart Perşembe günü SABAH'ta çıkan "4 büyük için Avrupa hayal olabilir" manşeti futbol dünyasında büyük yankı bulmuştu. Denk bütçe açığı 128 milyon Euro olan F.Bahçe ile açığı 115 milyon Euro olan G.Saray için tehlike 2019 yılı için geçerli. Beşiktaş (110 milyon Euro) ve Trabzon (39 milyon Euro) ise 2018 yılına kadar denk bütçe açığını kapatmak zorundalar.



