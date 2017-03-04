Erman Toroğlu: "Portekiz'de bu hareketleri yapamaz"

Çaykur Rizespor maçında erken gördüğü sarı kart sonrası kırmızı kart tehlikesi nedeniyle 54. dakikada oyundan alınan Quaresma, oyundan çıktığı sırada tepki gösterdi. Portekizli oyuncu daha önce Osmanlıspor maçında oyundan alınınca eldivenlerini fırlatmıştı.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor karşısında 1-0 galip gelip şampiyonluk için avantajını sürdürürken, Ricardo Quaresma'nın oyundan çıkarken yaptığı hareketler. Daha önce Osmanlıspor maçında oyundan çıkarılmasına tepki gösteren Quaresma, yine erken çıkarılmasına bu kez bandajlarını fırlatarak tepki gösterdi.



Quaresma'nın agresif hareketlerini A Spor yorumcusu Erman Toroğlu yorumladı. Quaresma'nın sahada dinamit gibi dolaştığını söyleyen Toroğlu, "Bu hareketleriyle takımı sabote ediyor" yorumunu yaptı. İşte Erman Toroğlu'nun sözleri:



"GEREKSİZ KART GÖRÜYOR"

Geçen hafta Talisca sarı kart aldı gitti Selçuk'a bastı sarıyı aldı ama kasıtlı yapmadı. Quaresma bunu hep yapıyor. Bugün alakasız pozisyonda hakemi alkışlayıp kart görüyorsun. Quaesma Beşiktaş'ta inanılmaz derecede pompalanıyor. Bakın büyük maçlarına kaç tane almış. Büyük topcuysa büyük maç alacak.



"FRİKİK DEĞİL GİTSİN KORNER ATSIN"

Quaresma frikik yüzdesi çok yüksekmiş gibi her frikikte topun başına geliyor. Beşiktaş'ta Talisca diye bir adam var. Arkadaşlarım söylüyor; antrenmanda attığı 60-70 frikikten 30-40 tanesini gol atan adam. Bu adam varken Quaresma frikik kullanamaz. Quaresma gitsin korner atsın. Quaresma takıma oynamıyor, kendine oynuyor. Ama o kadar pompalanıyor ki kendini cennette sanıyor.







"FUTBOL AHLAKSIZLIĞI YAPIYOR"

Hadi gereksiz kart görmesinin cezasını yönetim saha dışında yönetim halleder diyelim... Saha içinde ben teknik direktörüm düşünüyorum: Dakika 60 Quaresma elinde sarıyla oynuyor. Şimdi mesela Babel'i alacağım Aboubakar'ı sokacağım. Babel'i alayım almasına da şimdi quaresma 5 dakika sonra bir sarı gördü kaldın mı 10 kişi! Şimdi bırak yaptığı terbiyesizliği, futbol ahlaksızlığı yapıyor Quaresma. Teknik direktörüne yapıyor, arkadaşlarına terbiyesizlik yapıyor, taraftarlarına terbiyesizlik yapıyor. Ben öyle futbolcuya hayran mayran olmam. Bu futbolcu beni satıyor. Babel o dakikalarda çok köyü oynuyor ama aptal sarı kart gören oyuncu değil. Öteki dinamit. O tip futbolcu beni satar. Ben teknik adam olarak belki Babel'i alacağım. Babel'i alırım ama sahada dinamit duruyor.



"PORTEKİZ'DE BU HAREKETLERİ YAPAMAZ"

Quaresma'nın ayrıcalığı mı var? Adam kendini attırmak için uğraşıyor ama benim hakemlerim taraftardan korkuyor atamıyor. Adamın ihanet ettiği 5 tane maç sayarım. Belki de şampiyonluğunu kaybettirecek. Quaresma'yu oynatma bakayım bi büyük maçta ne hale geliyor. Hafta içi Avrupa maçında son 10 dakika sok bakalım ne hale geliyor. Peki, Quaresma'yi Portekiz'le Avrupa Şampiyonası'nda izledik. Bir tane böyle hareket yapabildi mi? Yapamadı. Niye? Çünkü orada yaparsa kupa pozlarına giremeyecek, federasyon duvarlarında fotoğrafları süslemeyecek. Ben teknik direktör olsam bu adamla her türlü uğraşırım.

Erman Toroğlu: "Portekiz'de bu hareketleri yapamaz"