Galatasaray'da De Jong şoku

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Hollandalı oyuncu Nigel de Jong'un sakatlanması moralleri bozdu.

Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün öğleden sonra yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Maç öncesi İstanbul'daki son idmanda taktik çalışmalar ve hücum kombinasyonları üzerinde duruldu.



Wesley Sneijder, günü tedavisinin ardından düz koşuyla tamamladı. Antrenmanda sakatlanan ve sağ arka adalesinde orta derecede zorlanma tespit edilen Nigel de Jong'un tedavisine ise başlandı. Hollandalı oyuncunun Antalya kadrosunda yer almayacağı bildirildi.

Galatasaray, Antalyaspor karşılaşması için yarın saat 12.00'de Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Antalya'ya hareket edecek. Sarı-kırmızılar, hazartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak maç öncesi yarın akşam saat 18.00'de Sueno Hotels Deluxe Belek'e ait tesislerde bir antrenman yaptıktan sonra mücadele için kampa girecek.