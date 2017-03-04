Rıdvan Dilmen: Maçın gidişatını Rizespor belirleyecek

SABAH Spor yazarı Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısını yorumladı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş kendi sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.



Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ilk yarısını değerlendirirken birbirinden önemli analizlerde bulundu.



İŞTE DİLMEN'DEN İLK YARI YORUMU;

"Beşiktaş, Galatasaray'a da bu 11 ile çıktı, içeride düşmeme mücadelesi veren Rize'ye de aynı 11 ile çıktı. Bu örnektir. Bu maçları oynamak ve kazanmak kolay değildir. Çok çaba sarf eden bir takımla oynuyorsunuz."



"Beşiktaş'ın Rizespor karşısında zorlanması çok doğal. Rize kümede kalmak için bütün gücünü kullanmaya çalışıyor. Maçın 2. yarısında oyunun gidişatını Rizespor belirleyecek. Çift santrafor gibi oynuyor Beşiktaş bugün. Talisca da Cenk'in yanına girdi. Tipik 4-2-4 gibi oynuyor Beşiktaş."



ŞENOL GÜNEŞ ÖRNEK OLACAK İŞ YAPTI

"Rakibin puan durumu ve Beşiktaş üzerinde yaptığı analize bakmak lazım. Rizespor kenarlardan çok ceza sahası çevresini kapattı. Şenol Güneş diğer teknik adamlara örnek olacak bir iş yaptı. Geçen hafta Galatasaray derbisindeki aynı 11'le Rizespor'a karşı çıktı. Can havliyle savaşan ve belli bir kapasitesi olan Rizespor var. İyi koştular, pozisyon da vermediler ama dediğim gibi kenarlardan çok ceza sahası çevresini kapatmalarından ötürü bu yaşandı."



KANATLAR İÇE GİRİNCE GÖKHAN VE ADRİANO'NUN ÖNÜ AÇILDI

"Golde Babel ve Quaresma kanatlarda olsaydı bu gol olmazdı. Quaresma çünkü Gökhan Gönül'e bu pozisyonu vermezdi. Gökhan daha geride olurdu. Babel içeriye girince sol bek de öne girmek zorunda kaldı."



BEŞİKTAŞ ARTIK 3 PUANA OYNAYAN BİR TAKIM

"Bu maçları oynamak ve kazanmak çok kolay değildir. Düşme hattında zor durumda bir rakip var karşınızda. Beşiktaş'ın zorlanması çok doğal. Rizespor bütün gücünü kullanmaya çalışıyor. Maçı kim tayin edecek? Rizespor tayin edecek. Beşiktaş artık 3 puana oynayan takım haline döndü. 70'de sonra eğer skor 1-0 devam ederse Tolgay falan girmeye başlayacak. Beşiktaş artık 3 puana odaklanmış olarak giriyor. Tek tek gidiyorlar."