Şenol Güneş: "Taraftarın mutlu olması için çalışıyoruz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: "Daha dikkatli, hareketli ve yüksek pas kalitesiyle oynasaydık, farklı bir skor olurdu" - "Oyunumuzun üzerine biraz daha koymalıyız" - "(Quaresma'nın tepkisiyle ilgili) Bu yaştan sonra ona doğruları öğretmek bize yakışmaz"

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, kazandıkları için mutlu olduklarını ancak eksikleri bulunduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, Çaykur Rizespor karşısında zorlu bir maç oynadıklarını belirterek, "Zaman zaman böyle maçlar oynayacağız. Rakipler zorlayacak, biz zorlanacağız. Daha dikkatli, hareketli ve yüksek pas kalitesiyle oynasaydık, farklı bir skor olurdu." dedi.

Çaykur Rizespor'un, savunma anlayışıyla işlerini zorlaştırdığını anlatan Güneş, "Sonuna kadar pes etmediler. Oyunun hakimiydik ancak hücumda hareketsiz kalınca ve top kayıpları yapınca, pozisyon az oldu. Her şeye rağmen, attığımız goldeki doğrularımızı daha fazla yapmalıydık. Bu tip pozisyonları daha çok bulabilirdik ancak top kayıpları oldu." diye konuştu.

"TARAFTARIN MUTLU OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Beşiktaş taraftarlarının şimdiden şampiyonluk şarkıları söylemeye başladığının aktarılması üzerine tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:

"Taraftarlarımız şampiyonluk şarkıları söyleyebilir ama biz taraftar değiliz. Taraftarın mutlu olması için çalışıyoruz. Oyuncularımızdaki anlayış farklı. Bizim taraftarlarımız için maç almamız gerekiyor. Alınan sonuçlar şampiyonluğu getiriyor ancak bizim oynadığımız oyunla da şampiyon olmalıyız. Oyunumuzun üzerine biraz daha koymalıyız. Taraftarların heyecanı tabii ki olacak. Biz de bu amaç uğrunda çalışacağız."

"ÇOK ÖZÜR DİLEMEK DE İYİ DEĞİL"

Siyah-beyazlı çalıştırıcı, Ricardo Quaresma'nın oyundan alınmasına yönelik tepkisinin ve bunu ikinci kez yaptığının aktarılması üzerine, Portekizli yıldız ismi imalı bir şekilde eleştirdi.

Quaresma'nın yaptığı hareketi görmediğini anlatan Güneş, "Çünkü kulübeye gelmedi. Ne düşündüğünü bilmiyorum. Kötü olduğu için değil ama oyundan çıkarmak için sebeplerim var. Oynarken de çıkarken de bizim oyuncumuz. Herkesin sorumlulukları var. Bu yaştan sonra ona doğruları öğretmek bize yakışmaz. Çok özür dilemek de iyi değil. Silgiyi bitirmemek lazım." ifadelerini kullandı.



"CANER İÇİN ŞU ANDA ERKEN"

Quaresma ve Gökhan Gönül'ün sarı kart cezalısı durumuna düşmesiyle ilgili, "İki oyuncu kaybettik maalesef. Bu da üzüntü verici." diyen Güneş, bu durumda Caner Erkin'i düşünüp düşünmeyeceği hakkında, "Caner için şu anda erken. İstekli ve arzulu. Hazırlık maçında da oynamak istedi ama doğru bulmuyorum. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Takımda eksik, diye bir şey yok. Oynayacaklar, bu eksikliği göstermeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Yunan ekibi Olympiakos ile yapacakları maçlarda konuk ekip taraftarının bulunmayacak olması konusunda görüşü sorulan Güneş, şunları kaydetti:

"Konunun amacını bilmiyorum. Olympiakos'un çok fazla olaylı maçı olduğu söyleniyor. Türkiye ile Yunanistan arasında bir siyasi gerginlik olabileceği mi düşünüldü bilmiyorum. Bu uygulamayı ben futbol adına doğru bulmuyorum. Futbolseverler her maça gidebilmeli. Gidemezlerse kapatalım o zaman burayı. Tabii ki karar alındı ve uyacağız. Olympiakos ile kulüp olarak da ilişkilerimiz iyi. Geçen sene hazırlık maçına gittik. Başkanlar arasında bir diyalog var."



KARAMAN: "YEDİĞİMİZ GOLE KADAR DİRENCİMİZ İYİYDİ"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'a 1-0 kaybettikleri maçtaki oyunlarının kötü olmadığını söyledi.

Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hikmet Karaman, maçın ilk bölümünde Beşiktaş taraftarının da ciddi baskısı altında mücadele ettiklerini belirterek, "Belki topu rakibe verdik ama pozisyon vermedik. Yediğimiz gole kadar direncimiz iyiydi. Kaptığımız toplarda biraz daha organize olabilsek, gol şansımızı artırabilirdik." dedi.

Maçta geriye düşmelerinin ardından da oyun disiplininden kopmadıklarını ve bunun önemli olduğunu aktaran Karaman, "Etkili pozisyonlarımız da vardı. Son dakikalarda doğru pası yapıp, boştaki adamı bulabilsek gol olabilirdi. Ayrıca Kweuke'nin pozisyonunda da penaltı şüphesi var. Beşiktaş'a net pozisyon vermeden yenildik." şeklinde konuştu.