Yeni patron: Video hakemi

Pilot uygulamaları başarıya ulaşan video hakemleri, Hollanda Kupası yarı finaline de damga vurdu. Son dakika golünü iptal eden hakemler kararlarıyla tam not aldı

Türkiye'de de yakın dönemde uygulamaya geçilmesi beklenen video hakem teknolojisi, AZ Alkmaar'ın 90+4'üncü dakikada bulduğu golün iptaline yol açtı. Hollanda Kupası yarı finalinde Cambuur'a karşı bulduğu son dakika golüyle çılgına dönen Alkmaarlılar, sevinçleri sonrası video hakemi şokuyla karşılaştı. Pozisyonda kaleciye faul olduğunu tespit eden yardımcı, orta hakemi uyararak golü iptal etti ve maç uzatmalara gitti. Penaltılar sonucunda ise gülen yine 3-2'lik sonuçla AZ Alkmaar oldu. Normal sürenin sonunda itiraz eden futbolcuların birçoğu karşılaşma sonrası verilen kararın doğru olduğunu gördüklerini vurgularken, uygulamanın başarısına da vurgu yaptı.





SC Cambuur'un kalecisi Leonard Nienhuis'a altıpasta yapılan müdahaleyle (üstte) ilgili karar, video hakeminin değerlendirmesi sonrasında faul olarak değiştirilmişti.



?İNGİLİZLER DE SENEYE UYGULAMAYA GEÇECEK

The Telegraph'ın haberine göre Hollanda, Almanya gibi önde gelen futbol ülkelerinde pilot uygulamaları yapılan video hakemliğinin İngiltere'ye gelmesi de an meselesi... İngiliz futbol otoriteleri, konuyla ilgili görüşmelerini sürdürürken, Premier Lig'de gelecek sezon uygulamanın başlayabileceği ifade ediliyor. Karar kısa sürede verilecek ve kamuoyuna açıklanacak.





Cüneyt Çakır da izlemişti



TÜRKİYE'DE SON HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

Ülkemizde sezon bitmeden uygulamaya geçilmesi planlanan sistemle ilgili MHK Başkanı Namoğlu, Ocak ayındaki seminerde şu ifadeleri kullanmıştı: "Hakeme yardımcı olan bir sistem. Tıpkı gol çizgisi teknolojisi gibi. Biz de bundan esinlenerek, gözlemcilik müessesemizi de bir nevi teknolojik gözlem anlamında bir sisteme doğru farklı bir noktaya getirme çalışmalarını yapıyoruz."