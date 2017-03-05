Adanaspor-Atiker Konyaspor (Canlı)

Adanaspor ve Atiker Konyaspor kozlarını, Adana'daki lig maçında paylaşıyor. Maçta ilk yarı oynanıyor. Adanaspor 0-1 Konyaspor.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Adanaspor sahasında Atiker Konyaspor'u ağırlıyor.
Adana Fatih Terim 5 Ocak Stadı'nda oynanan maç beIN Sports'ta canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı sabah.com.tr'den de anbean takip edebilirsiniz.
ADANASPOR-KONYASPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN
ADANASPOR: Itandje, Ramos, Jose Vinicius, Freitas, İbrahim, Renan, Koman, Cem, Roni, Vinicius Silva, Magaye.
KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Jonsson, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Hadziahmetovic, Rangelov, Bajic