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Adanaspor-Atiker Konyaspor (Canlı)

  • Giriş Tarihi: 5.3.2017 15:59 Güncelleme Tarihi: 5.3.2017 16:32
Adanaspor-Atiker Konyaspor (Canlı)
Adanaspor-Atiker Konyaspor (Canlı)

Adanaspor ve Atiker Konyaspor kozlarını, Adana'daki lig maçında paylaşıyor. Maçta ilk yarı oynanıyor. Adanaspor 0-1 Konyaspor.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Adanaspor sahasında Atiker Konyaspor'u ağırlıyor.

Adana Fatih Terim 5 Ocak Stadı'nda oynanan maç beIN Sports'ta canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı sabah.com.tr'den de anbean takip edebilirsiniz.

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ADANASPOR: Itandje, Ramos, Jose Vinicius, Freitas, İbrahim, Renan, Koman, Cem, Roni, Vinicius Silva, Magaye.

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Jonsson, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Hadziahmetovic, Rangelov, Bajic