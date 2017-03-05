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Başakşehir - Alanyaspor (Canlı)

  • Giriş Tarihi: 5.3.2017 13:21 Güncelleme Tarihi: 5.3.2017 13:31
Başakşehir - Alanyaspor (Canlı)
Başakşehir - Alanyaspor (Canlı)

Başakşehir ve Alanyaspor ligin 23. haftasında karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçı hakem Halis Özkahya yönetiyor. Sabah.com.tr'den anbean takip edebileceğiniz maçı beIN Spors'tan da canlı olarak izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR-ALANYASPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

İLK 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Alparslan, Yalçın, Caiçara, Emre, Epureanu, Visca, Mossoro, Attamah, Cengiz, Mustafa

ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Omeruo, Tzevellas, Nsakala, Fernandes, Sackey, Emre, Efecan, Candeias, Vagner Love