Başakşehir - Alanyaspor (Canlı)

Başakşehir ve Alanyaspor ligin 23. haftasında karşı karşıya geliyor.
Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçı hakem Halis Özkahya yönetiyor. Sabah.com.tr'den anbean takip edebileceğiniz maçı beIN Spors'tan da canlı olarak izleyebilirsiniz.
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İLK 11'LER
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Alparslan, Yalçın, Caiçara, Emre, Epureanu, Visca, Mossoro, Attamah, Cengiz, Mustafa
ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Omeruo, Tzevellas, Nsakala, Fernandes, Sackey, Emre, Efecan, Candeias, Vagner Love