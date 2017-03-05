Fenerbahçe, Osmanlıspor'u yenemezse...

Ligde 4 haftadır kazanamayan sarı lacivertli takım, Başkent ekibini yenemezse 2002-2003 sezonundan sonra ilk kez 5 maç üst üste galip gelememiş olacak.

Süper Lig'de son 4 maçta 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak şampiyonluk yarışının uzağında kalan Fenerbahçe, bu akşam Osmanlıspor'u yenerek galibiyet hasretini dindirmek istiyor. Hürriyet'in haberine göre hafta içinde Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 3-0 yenerek yarı final için dev bir adım atan sarı lacivertliler, bu performanslarını lige yansıtmayı hedefliyor.

Ligde son galibiyetini 22 Ocak'ta Medipol Başakşehir karşısında 1-0'lık skorla alan Fenerbahçe, Osmanlı maçında da puan kaybederse 14 sene sonra bir ilki daha yaşayacak. Son olarak 2002-2003 sezonunda 5 maçlık periyotta galibiyet yüzü göremeyen Kanarya, bugün de kazanamazsa kötü istatistiğini 14 yıl sonra tekrar etmiş olacak. Sarı lacivertliler 2002-2003 sezonunda 22 ila 30. haftalarda galibiyet alamamıştı.