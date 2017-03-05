Gökhan Gönül: "Neden UEFA Kupasını almayalım"

Süper Lig'de Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Çaykur Rizespor maçında takımının tek golünü atan Gökhan Gönül, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğun hayal olmadığını, maçlara tek tek bakacaklarını söyledi.

Çaykur Rizespor maçı değerlendiren ve attığı gol ile ilgili Gökhan Gönül şunları söyledi: "Derbide kazandıktan sonra bu maç önemliydi. Puan kaybında derbinin bir anlamı kalmayacaktı. Ligin son haftalarına doğru herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Puan aslanın ağzında oluyor. Maçlardan önce kimin favori olduğunun bir önemi yok. Son haftalarda umulmayan puan kayıpları gerçekleşebiliyor. Son dakikalara doğru gol de yiyebilirdik. Hepimiz galibiyetten mutluyuz. Bazen pozisyonu sezersiniz, orada bulunmak istersiniz. Şans da yanınızda olursa top önünüze düşer. Ben de değerlendirdim ve galip ayrıldık. Hiçbir maç kolay değil. Son haftalar daha da zor olacak. O yüzden şansını iyi değerlendiren, bulduğu pozisyonları gole çeviren takımlar puan alacak."

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