Güzel günlere yürüyoruz

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Karabükspor maçının ardından umut dolu mesajlar verdi: “Avrupa kupalarına katılma noktasında iddialı konuma geldik.”

Sahasında Karabükspor'u mağlup ederek sezonun ikinci yarısında oynadığı 7 karşılaşmada 2 beraberlik ve 5 galibiyetlik seri yakalayan Trabzonspor'da moraller yerinde. Tek golle kazanılan Karabük maçında büyük sevinç yaşayan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, camia olarak kenetlenmenin karşılığını almaya başladıklarını söyledi. Taraftarlara seslenerek, "Yüzümüzden gülümseme eksik olmasın" diyen Başkan Muharrem Usta şu ifadeleri kullandı:



GELECEĞİMİZİ İNŞA EDELİM

"İnşallah gelecek yıllarda bu muhteşem statta muhteşem taraftarlarla olağanüstü işlere imza atacağız. Herkes kenetlensin, birbirine sahip çıksın. Güzel günlere doğru yolcuğa çıktık. Bu yolculuk başladı. Kulübümüzün 50 yıllık mazisine sahip çıkalım ve geleceğimizi inşa edelim. Bunu hep birlikte başaracağız."