Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak yorum

Sabah'ın usta yazarları Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 90+1'de Mehmet Topal'ın ayağından bulduğu golle 1-0 kazandığı Fenerbahçe-Osmanlıspor maçını yorumladı

RIDVAN DİLMEN

Fenerbahçe'nin golünü atan Mehmet Topal değil, Alper'dir. Alper'in golüyle 3 puan geldi. Niye Topal diyoruz? Tabii Alper derken Alper Potuk'tan değil, hakem Alper Ulusoy'dan bahsediyorum çünkü Mehmet Topal golü elle aldı. Bence ikinci sarı karttan da atılabilirdi. Göksel Gümüşdağ'ın video hakemi çıkışına katılıyorum. Video hakemi olsa net sağ eliyle yumuşattığını görürdü. Düzeltiyor ve sert bir şekilde vuruyor. Erdal vardı arkasında ve gördü, el dedi vuruş yapmadan. Hakem dediğin maçı bu kadar etkilemez.

GÜRCAN BİLGİÇ

Kayseri'de doğrulara en yakın oynayan takımı, bozmadan, değiştirmeden, hatta aynı taktik ile sahaya sürdü Advocaat. Rakibe göre oynamak yerine, kendi gücünü en iyi şekilde yansıtmayı düşündü, çok da haksız değildi. Her maç önemli ama, bunun değeri biraz daha fazlaydı. Hem alttakilerin kazanma ihtimali vardı, hem de bir gün sonra oynayacak üstteki Galatasaray'ın… Puan cetveli için tam bir viraj yani…

Babasını kaybeden Jeremain Lens'in, acısını yar eyledi kendisine. Yine farklı bir şeyler yapmaya çalışan O'ydu. Mehmet Topal'ın da emeğini göz ardı etmemek gerekir.

ÖMER ÜRÜNDÜL

Fenerbahçe'nin kadro yapısı itibariyle saha içinde organizasyon sıkıntısı çektiği bilinen bir gerçek. Dün gece yine ön libero özelliğinde üç orta saha oyuncusuyla mücadeleye başlandı. Fenerbahçe için ciddi üretkenlik sıkıntısı çekileceği bir gerçekti. Öyle de oldu.. Sol kulvar hiç çalışmadı. Sağ kulvarda da sadece Lens'in bölüm bölüm yaptığı olumlu icraatlar sahne alıyordu. Advocaat ilerleyen dakikalarda riskli bir değişikliğe gitti. Fizik açıdan çok düşük olan Persie ve Sow ikilisini birden sahaya sürüp, 4 forvete döndü. Ama rakip bu yanlışı değerlendiremeyip, Mehmet Topal da duran topta uzatma dakikalarında golü atınca her şey tozpembe oldu. Lens, babasını kaybetmenin acısına rağmen forma giyerek gerçek profesyonelliğini gösterirken aşırı kilosuna rağmen 90 dakika ileri uçta en önemli işleri yapan isimdi. Kendisini takdir etmek lazım…