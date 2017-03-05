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Trabzonspor şampiyonluk kadrosu kuruyor!

FOTOMAÇ
  • Giriş Tarihi: 5.3.2017 09:48 Güncelleme Tarihi: 5.3.2017 09:52
Trabzonspor şampiyonluk kadrosu kuruyor!
Trabzonspor şampiyonluk kadrosu kuruyor!

Trabzonspor gelecek sezon şampiyon kadro kurmak için şimdiden kolları sıvadı.