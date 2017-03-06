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, ile anlaştı

İHA
  • Giriş Tarihi: 6.3.2017 14:08 Güncelleme Tarihi: 6.3.2017 14:18
Bayer Leverkusen, Tayfun Korkut ile anlaştı
Bayer Leverkusen, Tayfun Korkut ile anlaştı

Teknik Direktör ile yollarını ayıran , görevi 'a teslim etti.

Alman basınında yer alan haberlere göre; Bayer Leverkusen teknik direktörlük görevi için Tayfun Korkut ile anlaşma sağladı. Alman ekibi, cumartesi günü Borussia Dortmund'a deplasmanda 6-2 kaybedilen maç sonrası Roger Schmidt ile yolları ayırmıştı. Leverkusen'in teknik direktörlük görevi için 42 yaşındaki ile anlaştığı belirtildi. Kulüpten henüz resmi açıklama yapılmazken, Alman basınında Leverkusen'i sezon sonuna kadar Tayfun Korkut'un çalıştıracağı belirtildi.

Tayfun Korkut daha önce Almanya'da Hannover 96 ve Kaiserslautern'i çalıştırmıştı. Ömer Toprak ve Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği , Korkut'un teknik direktörlük kariyerindeki üçüncü takım olacak.

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