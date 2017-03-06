Galatasaray Antalya deplasmanında

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasından Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor.

Üç haftadır galibiyete hasret Aslan, evindeki son altı maçını kazanan ve kendisine 2012 yılından beri sahasında geçit vermeyen Antalyaspor'a konuk oluyor.

MAÇIN CANLI TAKİBİ İÇİN TIKLAYIN

İgor Tudor yönetiminde Rizespor ile berabere kaldıktan sonra evinde Beşiktaş'a kaybedip liderlik koltuğunda oturan ezeli rakibinin bir maç eksiğiyle 13 puan gerisine düşen Galatasaray'ı Antalya'da zorlu bir 90 dakika bekliyor.

STAT: Antalya Arena

YAYIN: beIN SPORTS 1

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT: 20.00

ANTALYASPOR: Fornezzi, Celustka, Diego, Chicco, Sakıb, Zeki, Charles, Mbilla, Danilo, Serdar, Deniz

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

GALATASARAY: Muslera, Semih, Chedjou, Ahmet, Carole, Tolga, Selçuk, Yasin, Josue, Bruma, Eren.

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor