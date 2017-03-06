Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, "Elime çarptı son dakikada. Çarpmadı diyemem, bariz ortada. Koluma tesadüfen çarptı gol oldu" dedi.

Sarı-lacivertli takımın Osmanlıspor'u 1-0'lık skorla mağlup ettiği maçta karşılaşmanın tek golünü kaydeden Mehmet Topal maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ELİME ÇARPTI"

Tecrübeli orta saha, golü attığı pozisyon ile alakalı çıkan tartışmalara şu şekilde yanıt verdi:

"Elime çarptı son dakikada. Çarpmadı diyemem, bariz ortada. Koluma tesadüfen çarptı gol oldu. Nabız son dakikalarda çok yüksek. Bunun gibi bir sürü maçlarımız gitti. Bursaspor maçında hakem bir penaltı verdi aleyhimize. Maç berabere bitti, şampiyonluk yarışından uzaklaştık. Antalyaspor maçında golümüz verilmedi. Bunun gibi 4-5 maçımız gitti. Yavaş yavaş şampiyonluk yarışından uzaklaştık. Kesinlikle topu elimle kontrol etmedim, çarptı. Hakemin insiyatifine bıraktım. Kesinlikle bilerek oynamadım."

MEHMET TOPAL'DAN ELLE OYNAMA AÇIKLAMASI

"HAKEME SÖYLERDİM"

"Yemin ederim, ailemin üstüne yemin ederim, elle kontrol etmiş olsaydım kesinlikle söylerdim" diyen Mehmet Topal, "Çok fazla efor sarf ettik bugün. O yorgunlukla çarptı. Kontrol olsaydı ailemin üstüne yemin ederim söylerdim hakeme. Hakem olsam elime çarptığı için golü vermezdim. Yine söylüyorum, bilerek elle oynamadım" dedi.



"CAMİA OLARAK ZORLANACAKTIK"

Sezon sonuna kadar ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Topal, "3 puan alamasaydık bugün çok büyük sıkıntı olacaktı. Camia olarak zorlanacaktık. Daha 11 hafta var, sonuna kadar elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

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"ATINÇ'IN POZİSYONU PENALTIYDI"

Dün Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçında Atınç'ın pozisyonu hakkında da konuşan Mehmet Topal, "Atınç Nukan'ı çok severim, milli takımdan genç kardeşim. Beşiktaş'ın maçında dün Atınç'ın pozisyonu penaltıydı. Kimse neden söylemedin dedi mi? Saha içinde bilemezsiniz bunu. Ben izledikten sonra elime çarptığını anladım. Elim vücüduna yakındı. Anlamadım. Dün Atınç'ın pozisyonuna penaltı verilse belki berabere bitecekti" açıklamalarında bulundu.



"BU HATALARDAN DERS ALIRIZ"

Mehmet Topal, "Hakemler hakkında kötü bir şey söylemek istemiyorum. Onlar da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bizim de böyle ufak ufak çok puanlarımız gitti. Bu puan kayıpları bizi şampiyonluk yarışından da uzaklaştırdı. İnşallah, bu hatalardan ders alırız" dedi.



"KAFA KAFAYA GİDİYOR OLABİLİRDİK"

Kaybedilen puanların ardından taraftarın tepkisinin normal olduğunu ifade eden deneyimli futbolcu, "Bizden şampiyonluk istiyorlar. Talihsiz puanlar kaybettik. Bu maçları kazansaydık kafa kafaya gidiyor olabilirdik" şeklinde konuştu.



"DÜZELTMELİYİZ"

Herkesin iyi niyetli çalıştığını söyleyen Mehmet Topal, "Kazanamayınca futbolcu ister istemez kendi futbolunu göstermekten korkuyor. Bunları aşmak zorundayız. Bu sene çok kötü kayıplar yaşadık ama profesyoneliz. En kısa zamanda bunu düzeltmeliyiz" diyerek sözlerini sonlandırdı.