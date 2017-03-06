Olympiakos'ta Paulo Bento'nun görevine son verildi!

Beşiktaş maçına 3 gün kala, Olympiakos hocası Paulo Bento şoku yaşanıyor...

UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu'nda Beşiktaş'la karşılaşacak olan Olympiakos'ta teknik direktör Paulo Bento ile yollar ayrıldı.

SON 3 MAÇTA GOL BİLE ATAMADILAR

Yunan basınından edinilen bilgiye göre, yönetimin verdiği karar doğrultusunda Portekizli teknik adamın görevine son verildi. Son 3 lig maçından da yenilgi ile ayrılan, rakiplerine gol dahi atamayan Atina temsilcisinde Beşktaş maçına 3 gün kala verilen bu karar şok etkisi yarattı.

İPLERİN KOPMASINA NEDEN OLAN OLAYLAR...

Olympiakos'ta son dönemde gösterilen kötü performansın yanısıra, Marko Marin ve Cambiasso gibi isimlerden yeterince faydalanılmaması, son olarak da Dominguez'le yaşanan tartışmanın iplerin kopmasına sebep olduğu düşünülüyor.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA KİM OLACAK?

Kırmızı beyazlı takımın Beşiktaş maçına genç teknik adamlar François Modesto ve Ariel Ibagaza yönetmininde hazırlanıp çıkması bekleniyor.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler