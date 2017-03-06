Rıdvan Dilmen: "Mehmet Topal bir gün yorumcu olacak..."

Sabah Spor'un usta yazarı Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Osmanlıspor'u son dakikalarda Mehmet Topal'ın attığı 'tartışmalı' golle 1-0 yenmesini değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin golünü atan Mehmet Topal değil, Alper'dir. Alper'in golüyle 3 puan geldi. Niye Topal diyoruz? Tabii Alper derken Alper Potuk'tan değil, hakem Alper Ulusoy'dan bahsediyorum çünkü Mehmet Topal gol öncesi topu elle aldı. Bence ikinci sarı karttan da atılabilirdi. Göksel Gümüşdağ'ın video hakemi çıkışına katılıyorum. Video hakem sistemi olsa net sağ eliyle yumuşattığı görülür ve gol iptal edilirdi. Düzeltiyor ve sert bir şekilde vuruyor. Erdal vardı arkasında ve gördü, el dedi vuruş yapmadan. Hakem dediğin maçı bu kadar etkilemez.