Rıdvan Dilmen: 'Yasin'in anası ağladı çok yoruldu'

Rıdvan Dilmen, Antalyaspor önünde Tudor'un 3-4-2-1 sisteminde Yasin Öztekin'e büyük iş düştüğünü söyledi...

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Antalyaspor - Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi.



Dilmen şunları söyledi:



"Şansal Abi'yi aradım, en çok sprint atan oyuncuyu merak ediyordum. Yasin'in işi çok zor. İkinci yarıda dikkat etsinler. Yasin'in anası ağladı. Mahvoldu çocuk...



Galatasaray'ın yediği gol klasik Chedjou hatası. Türkiye'nin en iyi stoperlerinden biri olarak görüyorum Chedjou'yu. Gereksiz riskler alabiliyor böyle. Öyle bir zamanlarda giriyor ki devreye rakibi de oyuna ortak ediyor. Bu kadar yetenekli oyuncu olmasına rağmen."