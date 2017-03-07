Bento'yu Beşiktaş-Rizespor maçı yakmış!

Beşiktaş'ın rakibi Olympiakos'ta Paulo Bento'nun görevden alınmasının ardından bir yıldız oyuncunun da sakatlandığı haberi geldi. Ancak asıl detay ise Bento'nun gönderilme sebebinde ortaya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu'nda, 9 Mart Perşembe günü saat 23.05'te Beşiktaş'la karşılaşacak olan Olympiakos'ta maç öncesi krizlerin ardı arkası kesmiyor.

SEBA BEŞİKTAŞ'A KARŞI YOK

Teknik Direktör Paulo Bento ile yollarını ayıran kırmızı beyazlı takımın yetenekli futbolcusu Seba'nın da sakatlığından dolayı Beşiktaş'a karşı forma giyemeyeceği vurgulandı. Oyuncunun 10 ila 15 gün arasında sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

PAULO BENTO'YU BEŞİKTAŞ YAKMIŞ!

Öte yandan Yunan basınından Paulo Bento'nun görevden alınması ile ilgili detaylar gelmeye başladı. Süreç, Portekizli teknik adamın PAOK'a 2-0 kaybedilen maçın ardından yönetimin Ideye ve Milivojevic'i satma kararını eleştirmesiyle başladı. Ancak iplerin kopmasına sebebiyet veren olaylardan bir tanesi de Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'la oynadığı maç oldu.

İddiaya göre Bento bu maça herhangi bir gözlemci göndermedi. Haberi alan 'Oly' yönetimi de Bento'nun işine olan saygısını yitirdiğine karar verip tabir yerindeyse üzerini çizdi...

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler