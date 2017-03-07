Erman Toroğlu, Mehmet Topal'la yaptığı konuşmayı yazdı

Sabah Spor'un tecrübeli kalemlerinden Erman Toroğlu, yankıları hala süren Mehmet Topal'ın Osmanlıspor maçında attığı golle ilgili gündem yaratacak bir yazı kaleme aldı.

Dün akşam (önceki akşam) eve geldim, saat 01:00'di. Televizyonu seyrediyordum, İlker Yağcıoğlu aradı... "Mehmet Topal seni aramak istiyor, telefon numaranı verdim" dedi. Sonrasında İlker'i ben aradım, 'Beni aramak istemiş ama benimle konuştuktan sonra duyulacaktır, başkanı sinirlenecektir, Mehmet Topal zarar görebilir' uyarısını yaptım. İlker Yağcıoğlu bana "Herhalde tek başına karar vermemiştir hocam" dedi ve kapattık.