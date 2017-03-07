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'e 3 maç verildi

AA
  • Giriş Tarihi: 7.3.2017 19:10 Güncelleme Tarihi: 7.3.2017 19:35
Ibrahimovic'e 3 maç men cezası verildi
Ibrahimovic'e 3 maç men cezası verildi

İngiltere Futbol Federasyonu, maçta rakibine dirsek atan Manchester United'ın yıldız futbolcusu Zlatan 'e 3 maç verdi.

ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Zlatan , 3 maç aldı.

İngiltere Futbol Federasyonu, ligde cumartesi günü oynanan ve 1-1 sona eren Bournemouth maçında Tyrone Mings'e hava topu mücadelesi sırasında dirsek atan İsveçli yıldız Ibrahimovic'e, üç maç ceza verdi.

Manchester Unitedlı 35 yaşındaki futbolcu, Federasyon Kupası çeyrek finalinde Chelsea ile oynayacakları maçın yanı sıra Premier Lig'deki Middlesbrough ve West Bromwich Albion karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

İngiltere temsilcisinde ilk sezonunda toplam 39 maça çıkan İsveçli futbolcu, 26 gole imza atmıştı.

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