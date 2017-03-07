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imzayı attı

  • Giriş Tarihi: 7.3.2017 09:23 Güncelleme Tarihi: 7.3.2017 09:24
Mehmet Ekici imzayı attı
Mehmet Ekici imzayı attı

Genel Sekreteri , bordo mavili takımda kadro dışı kalan 'nin Fenerbahçe'ye imza attığını açıkladı.

Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, Radyospor'a konuştu. Meriç, kadro dışı olan Mehmet Ekici'nin Fener'e imza attığını açıkladı:

Gençağa'nın sözleri şöyle;

" konusunda Başkanımız Muharrem Usta kararını vermiştir. Kendisi etik olmayan bir şekilde bir kulübe söz vermiş. Başkanımız kendisinin izni ile îstanbul ekipleriyle görüştü ve Beşiktaş'la anlaştı. Ama kendisi sonra F.Bahçe'ye gitmek istedi, kendi yolunu kendisi çizdi... Mehmet, Beşiktaş'a gitseydi, Tolgay'ı herkes ister biz de isteyebilirdik. Ama Fenerbahçe'ye imza atmış."

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