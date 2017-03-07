Mehmet Ekici imzayı attı

Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, bordo mavili takımda kadro dışı kalan Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye imza attığını açıkladı.

Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, Radyospor'a konuştu. Meriç, kadro dışı olan Mehmet Ekici'nin Fener'e imza attığını açıkladı:



Gençağa'nın sözleri şöyle;



"Mehmet Ekici konusunda Başkanımız Muharrem Usta kararını vermiştir. Kendisi etik olmayan bir şekilde bir kulübe söz vermiş. Başkanımız kendisinin izni ile îstanbul ekipleriyle görüştü ve Beşiktaş'la anlaştı. Ama kendisi sonra F.Bahçe'ye gitmek istedi, kendi yolunu kendisi çizdi... Mehmet, Beşiktaş'a gitseydi, Tolgay'ı herkes ister biz de isteyebilirdik. Ama Fenerbahçe'ye imza atmış."