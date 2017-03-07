Rıdvan Dilmen: 'Tudor'un o yıldızlarla pek işi olmaz'

Sabah Spor'un usta yazarı Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın son dakika golüyle Antalyaspor'u 3-2 yendiği maçı değerlendirdi.

Rıza Çalımbay, muhtemelen 1 puana üzülecekken maçı kaybettik diye düşünüyordur. 3-4 pozisyon bulmuş son bölümde ama Galatasaray, güzel bir duran top golü attı. Antalya'nın en önemli silahı Eto'o yoktu. 2-2'den sonra geldi maç ama Galatasaray gibi takım her an gol atabilir. Chedjou'nun hatasından gelen motivasyonla 2-2'yi buldular. Chedjou, ortak etti Antalyaspor'u maça... Bence ligin iyi oyuncularından birisi ama laubalilikten yaptı hatayı...