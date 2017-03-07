Şampiyonlar Ligi 2. tur 2. maçları (CANLI)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. tur rövanş maçları 2 mücadele ile devam ediyor. Maçların canlı anlatımı sabah.com.tr'de
İşte gecenin programı...
Stat: San Paolo
Hakem: Cüneyt Çakır
Yayın: Tivibu Spor 2
Napoli: Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam, Allan, Diawara, Hamsik, Callejón, Mertens, Insigne
Teknik Direktör: Maurizio Sarri
Real Madrid: Navas, Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Ronaldo, Benzema
Teknik Direktör: Zinedine Zidane
Napoli 1-1 Real Madrid (İkinci yarı)
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Stat: Emirates
Hakem: Tasos Sidiropoulos
Yayın: TRT 1
Arsenal: Ospina, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal, Ramsey, Xhaka, Walcott, Chamberlain, Giroud, Alexis
Teknik Direktör: Arsene Wenger
Bayern Münih: Neuer, Rafinha, Martinez, Hummels, Alaba, Xabi, Thiago, Vidal, Robben, Ribery, Lewandowski
Teknik Direktör: Carlo Ancelotti
Arsenal, Theo Walcott'ın attığı golle 1-0 önde. (İlk yarı)
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