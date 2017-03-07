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Şampiyonlar Ligi 2. tur 2. maçları (CANLI)

  • Giriş Tarihi: 7.3.2017 22:52 Güncelleme Tarihi: 7.3.2017 23:55
Şampiyonlar Ligi 2. tur 2. maçları (CANLI)
Şampiyonlar Ligi 2. tur 2. maçları (CANLI)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. tur rövanş maçları 2 mücadele ile devam ediyor. Maçların canlı anlatımı sabah.com.tr'de

İşte gecenin programı...

Stat: San Paolo
Hakem: Cüneyt Çakır
Yayın: Tivibu Spor 2

Napoli: Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam, Allan, Diawara, Hamsik, Callejón, Mertens, Insigne
Teknik Direktör: Maurizio Sarri

Real Madrid: Navas, Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Ronaldo, Benzema
Teknik Direktör: Zinedine Zidane

Napoli 1-1 Real Madrid (İkinci yarı)

NAPOLI-REAL MADRID MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Stat: Emirates
Hakem: Tasos Sidiropoulos
Yayın: TRT 1

Arsenal: Ospina, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal, Ramsey, Xhaka, Walcott, Chamberlain, Giroud, Alexis
Teknik Direktör: Arsene Wenger

Bayern Münih: Neuer, Rafinha, Martinez, Hummels, Alaba, Xabi, Thiago, Vidal, Robben, Ribery, Lewandowski
Teknik Direktör: Carlo Ancelotti

Arsenal, Theo Walcott'ın attığı golle 1-0 önde. (İlk yarı)

ARSENAL-BAYERN MÜNİH MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ