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Vodafone Arena'ya büyük onur!

DHA
  • Giriş Tarihi: 7.3.2017 18:27 Güncelleme Tarihi: 7.3.2017 18:34
Vodafone Arena'ya büyük onur!
Vodafone Arena'ya büyük onur!

Beşiktaş'ın geçen yıl açılan stadyumu Vodafone Arena'ya büyük onur! StadiumDB.com üzerinden düzenlenen yarışmada Vodafone Arena dünyanın en iyi ikinci stadyumu seçildi.

Ve yarışma sona erdi... Kullanıcıların günlerdir sosyal medya üzerinden konuştuğu yarışmada Vodafone Arena dünyanın en iyi stadyumları arasına girdi.



StadiumDB.com tarafından düzenlenen yarışmada jüri tarafından Beşiktaş Vodafone Arena "Dünyanın en güzel 2'inci" stadı seçildi. Böylece Vodafone Arena'nın dünyaca ünlü konumu ve modern tesisi tescillenmiş oldu.

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