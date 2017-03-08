Beşiktaş’a yine arıza hakem

Devler Ligi'nde Dinamo Kiev deplasmanında İskoç hakem Craig Thomson'a takılan Beşiktaş'a, bir şok atama da Olympiakos maçı için geldi.

UEFA, maçı Hollandalı Danny Makkelie'nin yöneteceğini duyurdu. Aynı zamanda polis olan 34 yaşındaki Makkelie, hafta sonu Sparta Rotterdam ile Feyenoord arasında oynanan Rotterdam derbisinde büyük hatalar yaptı. Makkelie, Rotterdam'ın 1-0 kazandığı maçta, Feyenoord atağında çizgiyi geçen topta devam kararı verdi ve Floranus'un kaleci Kortsmit'in tuttuğu topa eliyle müdahalesine göz yumdu.







YUNANİSTAN SEFERİ BAŞLIYOR

Beşiktaş, Olympiakos sınavı için bugün 12.00'de Yunanistan'ın Pire kentine gidecek. Teknik direktör Şenol Güneş, 20.30'da bir öğrencisi ile birlikte basın toplantısı düzenleyecek ve takım saat 21.00'de maçın oynanacağı Karaiskakis Stadı'nda son taktik çalışmasını yapacak.