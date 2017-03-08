Olympiakos hocasından şoke eden Beşiktaş raporu!

Beşiktaş'ın rakibi Olympiakos'ta teknik direktör Vouzas sabah akşam siyah beyazlı takımın maç videolarını izliyor.

UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu ilk maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Olympiakos'ta yeni teknik kadro, yatıp kalkıp siyah beyazlı takıma çalışıyor.

SABAH AKŞAM BEŞİKTAŞ'I İZLİYOR

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Paulo Bento ile yolların ayrılmasının ardından A Takımı çalıştıran, U20 antrenörü Vasilis Vouzas, Beşiktaş son maçlarının videolarını izledi. Göreve başladığı andan itibaren idmanlar dışında tamamen Beşiktaş'a çalışan Vouzas'ın özellikle son lig maçlarına dikkat ettiği vurgulandı.

BEŞİKTAŞ İÇİN FLAŞ SÖZLER!

Vouzas'ın hazırladığı rapor da Beşiktaş için şu yorumun yapıldığı belirtildi:

"Oldukça kaliteli bir takım ama savunmada açıklar veriyorlar. Boşlukları var. Maça hızlı başlayıp, erken gol bulursak onların 'boğazını sıkarız' (yakalarız anlamında) ve stadın sıcak atmosferiyle de üstünlüğü ele alırız."

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler