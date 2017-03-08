Şampiyonlar Ligi 2. tur 2. maçları (CANLI)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. tur rövanş maçları 2 mücadele ile devam ediyor. Maçların canlı anlatımı sabah.com.tr'de
Gecenin programı...
Stat: Camp Nou
Saat: 22:45
Yayın: Tivibu Spor 2
Hakem: Deniz Aytekin
Barcelona: Ter Stegen, Pique, Mascherano, Umtiti, Busquets, Iniesta, Rakitic, Messi, Rafinha, Suarez, Neymar
Yedekler: Cillessen, Alba, Digne, Roberto, Gomes, Arda, Alcacer
Teknik Direktör: Luis Enrique
Parıs Saint-Germain: Trapp, Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa, Verratti, Rabiot, Matuidi, Moura, Draxler, Cavani
Yedekler: Areola, Kimpembe, Krychowiak, Pastore, Di Maria, Aurier, Ben Arfa
Teknik Direktör: Unai Emery
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BARCELONA-PARIS SAINT-GERMAIN: 3-1
Stat: Signal Iduna Park
Saat: 22:45
Yayın: Tivibu Spor 3
Hakem: Martin Atkinson
Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Sokratis, Bartra, Schmelzer, Weigl, Castro, Durm, Dembélé, Pulisic, Aubameyang.
Yedekler: Weidenfeller, Guerreiro, Schürrle, Kagawa, Merino, Ginter, Passlack
Teknik Direktör: Thomas Tuchel
Benfica: Ederson; Semedo, Luisao, Lindelof, Eliseu; Almeida, Samaris, Pizzi; Cervi, Mitroglu, Salvio.
Yedekler: Cesar, Horta, Jardel, Zivkovic, Carillo, Jonas, Jimenez
Teknik Direktör Rui Vitoria
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BORUSSIA DORTMUND-BENFICA: 3-0