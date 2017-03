Beşiktaş’ın önü açık buna inanmaları lazım

SABAH spor yazarları ligde zirveye oturan Beşiktaş’ın zorlu Olympiakos sınavını ve Avrupa Ligi’nde varabileceği son noktayı değerlendirdi: “Avrupa Ligi’nde kura şansı yanlarında”

SORU: Beşiktaş son haftalarda pozisyon üretmekte zorlanıyor. Şimdi önünde Olympiakos sınavı var. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmada nasıl oynamalı? Bu turu geçmeleri halinde Avrupa'da nereye kadar gidebilirler?



METİN TEKİN

Akılcı ve dengeli olmalı

Olympiakos'ta üst üste alınan 3 mağlubiyet sonrası teknik direktör ile yollar ayrıldı ve bu maça altyapı hocasıyla çıkacaklar. Öncelikle bunun Beşiktaş için avantaj yaratacağı düşüncesi siyah-beyazlıları olumsuz etkiler. Sonuçta ne olursa olsun Olympiakos hem takım gücü hem de taraftar desteğiyle tehlikeli bir rakip. Ligdeki rahat konumları da onlara bu ortamı yarattı. Liginde lider, Avrupa'da yoluna devam eden bir takımdan bahsediyoruz. Beşiktaş yine İsrail'de yaptığı gibi deplasman mantığıyla oynamalıdır. Şenol Güneş'in de böyle düşüneceğini tahmin ediyorum. Tabii ki Beşiktaş kendi oyununu oynayacaktır. Ama Avrupa'da deplasmanda daha akılcı ve dengeli oyunlarla turu geçti. Olympiakos maçında da böyle olacaktır. Beşiktaş'ın Avrupa'da nereye kadar gidebileceği sorusuna gelirsek… Ben bu alanda Beşiktaş'ın her türlü hayali kurabileceğini düşünüyorum… En büyük hayali bile kurabilirler.



AHMET ÇAKAR

Olympiakos'tan daha iyi

Beşiktaş bu kadrosuyla Avrupa'da sonuna kadar gidebilir. İlk hedef de pek tabii ki Olympiakos maçı. Beşiktaş kesinlikle Olympiakos'tan daha iyi bir takım ve turu geçme ihtimali daha yüksek. Beşiktaş'ın son haftalarda pozisyon üretememe olayı bence daha kontrollü, pas trafiğinin daha yaygın olmasından ötürüdür. Çünkü Beşiktaş, Türkiye Ligi'nde artık mutlak kazanmaya değil, bazı maçları kaybetmemeye oynuyor. Bu nedenle de kontrollü hücum ediyor.



GÜRCAN BİLGİÇ

Büyük takım vurgusu!

Beşiktaş takım olarak şampiyonluk rotasına girdi ve artık tek hedefi maç kazanmak. Öne geçene kadar tempoyu zorluyor, sonra da oyunu dinlendirip, fırsat kolluyorlar. Bu psikolojiyi takımın üstünden atmak kolay değil. Başakşehir maçına kadar böyle gidecektir. Puan farkı açılırsa, daha çok risk alıp, daha keyifli oynayabilirler. Avrupa Ligi'nde kura şansı yanlarında. Finale kadar böyle devam edebilir. Rakibi tehdit eden, defansını da kurgulayan dengeli bir takım oldukları için her zaman şansları var. İç saha avantajını da zirvede yaşıyorlar. Beşiktaş'ın önü açık, buna inanmaları gerekiyor. Ne yazık ki, ligdeki şampiyonluğu daha çok önemseyenler de var. Bu inanç ve mücadele eksikliğini de beraberinde getirir. Şenol Güneş sık sık, "Büyük takım" vurgusu yaparak bunu kırmaya çalışıyor. Camiaya mesajlar da veriyor. Ancak sınırlı akılların, böyle yukarıya çekilmesi çok kolay değil.



LEVENT TÜZEMEN

Öfke frenine basmalı

Beşiktaş Türkiye'nin en iyi takımı… Olympiakos'a karşı Beşiktaş kağıt üstünde favori ama bu sezon özellikle Avrupa'da ve derbi maçlarda Beşiktaşlı oyuncular darbeli oyuna karşı çok kolay tepki gösterdiler. İki Osmanlı maçını da izledim, Olympiakos'un kadrosu, Beşiktaşlı oyuncuları öfkelendirebilecek yapıda… Eğer Şenol Güneş'in öğrencileri temaslı oyunda öfke frenine basıp, rakibe rövanş faul yapmayı düşünmezlerse, tur, Beşiktaş'ın olur. Çünkü Olympiakos rakibini öfkelendirme silahını seyircisiyle beraber Pire'de kullanmak isteyecektir. Beşiktaş tuzağa düşmemeli.



SİNAN VARDAR

İlk hedef beraberlik

Olympiakos'ta yaşanan hoca değişikliğinin takıma artı mı yoksa eksi mi sağlayacağını bize maç gösterecek. Beşiktaş geçen sene de Avrupa turlarında başarılı maçlar oynadı. Ben Şenol Güneş'in ilk hedefinin beraberlik olacağını düşünüyorum. Sonuçta rövanşı kendi sahasında oynayacak. Ama unutmayalım Hapoel Beer Sheva engelini deplasmanda attığı 3 golle geçti. Tabii orada alınacak galibiyet mükemmel olur. Ama beraberlik de iyi sonuç olacaktır.

Beşiktaş bu turu geçerse finale kadar gider. Rakiplerine baktığımızda Beşiktaş'ın oynadığı pozitif futbola yaklaşan yok. Galatasaray'dan sonra bu kupayı Türkiye'ye getirebilir. Hem ligde hem de Avrupa'da şampiyonluk gelirse de tarihe geçerler.



ÖMER ÜRÜNDÜL

Beşiktaş turu geçer

duruma maç maç bakmak lazım. Öncelikle tüm dikkatler ve planlar, Olympiakos maçında olmalı. Hem Şenol Güneş hem oyuncular hem de medya için. Bu turun geçileceğini temenni ediyorum.



MURAT ÖZBOSTAN

Risk almamalılar

Olympiakos'un 21 yıl aradan sonra arka arkaya 3 maç kaybetmesi ve teknik direktörünün gönderilmiş olması bu geceki karşılaşmada sahaya nasıl yansıyacak? Bu soruya da yanıt aramalıyız. Bardağın dolu tarafında, büyük baskı altında olan ve kendi tribünleri önünde kazanamazsa, taraftarının gazabına uğrayacak bir Olympiakos var. Bizim için bardağın boş tarafında ise kötü gidişe son vermek isteyen Olympiakos'un büyük bir motivasyonla sahaya çıkacak olması. Karaiskakis Stadı, 33 bin kişilik seyirci kapasitesine rağmen Olympiakos'un ateşli bir taraftara sahip olması nedeniyle deplasman takımları için her zaman Avrupa'nın en zor stadyumlarından biridir. Hakemi baskı altına almaya çalışırlar. Beşiktaş, Olympiakos karşısında kontrollü bir futbol oynamalı, hücum ederken ikinci maç öncesinde gereksiz riskler almamalı. Teknik direktör Şenol Güneş'in elinde Avrupa Ligi'nde Mayıs ayına gidecek kadar kaliteli bir kadro var. Deplasmanda atılacak bir gol, siyah-beyazlı temsilcimize eminim turu getirecektir.