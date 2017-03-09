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'nin uçağı rota değiştirdi

İHA
  • Giriş Tarihi: 9.3.2017 17:27 Güncelleme Tarihi: 9.3.2017 17:28
Fenerbahçe'nin uçağı rota değiştirdi
Fenerbahçe'nin uçağı rota değiştirdi

Alanya'ya giden , hava muhalefeti nedeniyle Antalya Havalimanı'na inecek.

Spor Toto Süper Lig'de yarın saat 20.00'de Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe karşılaşma için Alanya'ya hareket ediyor. Sarı-lacivertlilerin uçağının kalkmasına, dakikalar kala hava muhalefeti nedeniyle Gazipaşa Havalimanı yerine Antalya Havalimanı'na inmesi kararlaştırıldı. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayseri deplasmanına tam kadro giden 'de, bu maç için de aynı karar alındı. Sarı-lacivertli takım, Alanya deplasmanına kadroda yer alan tüm futbolcularla birlikte gidiyor.

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