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G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!

  • Giriş Tarihi: 9.3.2017 20:50 Güncelleme Tarihi: 9.3.2017 21:15
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!

'ın yeni transferi İstanbul'a geldi.

Galatasaray, 28 yaşındaki Amerikalı oyun kurucu ile sezon sonuna dek prensip anlaşmasına vardı.

2015-16 sezonunu Eurocup şampiyonluğu ile noktalayan 'ta sezon MVP'si seçilen Errick McCollum tekrar eski takımına dönmüş oldu. Errick McCollum, EuroLeague'de transfer sezonunun kapanması sebebiyle Spor Toto Basketbol Ligi'nde forma giyebilecek.

Sezonu Çin'de geçiren Errick McCollum, ABD'den İstanbul'a gelirken düşüncelerini paylaştı.

Yalnızca ligde forma giyebilecek McCollum'un NTV Spor'a açıklamaları şöyle:

"Bir an önce takıma katılıp yardımcı olmak istiyorum. Transfer sürecinde birçok şey konuştuk. Geçen sene kaldığım yerden devam edeceğim. Elimden geldiğince çok çalışıp, koç ve oyuncularla aynı pencere buluşarak başarılı olmak için uğraşacağım. Buraya gelme amacım kazanmak. Geçen yıl bunları başardık. Çok çalışıp fedakarlık yapmamız gerekiyor. Burada etrafımda çok daha iyi oyuncular olacak. Çin Ligi'ndeki kadar bireysel performansa ihtiyaç olmayacak. Hafta sonu Fenerbahçe'ye karşı derbi oynayacağız. Güzel bir atmosfer olacak. Taraftar bize destek olacaktır. Çok antrenman yapamadım ama ABD'de çok iyi çalıştım iyi durumdayım."