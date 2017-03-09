İmparator Floransa’ya

Fiorentina, 16 yıl önce görev yapan teknik direktörünü unutmadı. “Imparatore” Fatih Terim, Pazar günü Floransa’da Mor Menekşeler’in 90. yıl kutlamalarına katılacak

Fiorentina Kulübü ve Floransa şehri, Fatih Terim'i unutamıyor. Pazar günü 90. Yılını kutlayacak olan İtalyan kulübü, 2000-2001 sezonunda takımın teknik direktörü olan Fatih Terim'i Floransa'ya davet etti. Başkan Delle Vale imzalı mektupla Pazar günü 17:00'de oynanacak olan Fiorentina-Cagliari karşılaşması öncesinde törende Claudio Ranieri ile birlikte onur konuğu olan Fatih Terim, Fiorentina resmi sitesine yaptığı açıklamada, "Fiorentina taraftarı ve Floransa'nın her zaman kalbimde özel bir yeri var. Floransa her zaman benim için ikinci bir ev gibi. Fiorentina tarihinin bir parçası olmaktan dolayı hep gurur duydum ve çok mutlu oldum" diye konuştu.