"Kurtuluş savaşımız"

“Mali bağımsızlık için Galatasaray olarak bir kurtuluş savaşı içerisindeyiz. Ben bu savaşa çok inandığım için, elimi, kafamı, bedenimi bu taşın altına koydum. İnandığım için 242 milyon TL’lik krediye kefil oldum”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mart ayı Divan Kurulu toplantısında üyelerden destek isterken, çarpıcı açıklamalar yaptı. Eleştiri oklarının hedefindeki Özbek, kürsüde konuşurken zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Herkesi birlik ve beraberliğe davet eden başkan Özbek, "Mali bağımsızlık için Galatasaray olarak bir kurtuluş savaşı içerisindeyiz. Ben bu savaşa çok inandığım için, elimi, kafamı, bedenimi bu taşın altına koydum" dedi.



SÜLALEMİ BİLE BAĞLADIM!

Bu savaş için 80 milyon lira kasa kolaylığı sağladığını bildiren Özbek, şöyle devam etti: "İnandığım için 242 milyon TL'lik krediye kefil oldum. Faiz ve kur farkından gelen zararımız 120 milyon TL. Emlak Konut'tan 340 milyon TL ile Galatasaray'ın banka borçlarını ödedik. Riva ve Florya projeleri bir arsa satışı değil... Gayrimenkul geliştirme projeleri. İşin sonunda ortaya çıkacak karın yüzde 80'i G.Saray'ın, yüzde 20'si Emlak Konut'un. Yaptığım işten dolayı çocuklarımı ve bütün sülalemi sorumluluk altına alıyorum. Hiçbir şekilde Galatasaray'ın kılına bile zara gelmesine müsaade etmeyeceğim. Zoru görünce kaçan bir yapım yok. Onun için çamur at izi kalsın sevda sından vazgeçmek lazım."



MEHMET ÖZBEK'TEN Mİ HESAP SORACAĞIZ?

Divan'da söz alan üyelerden Serhat Özalemdar'ın konuşması gündeme damga vurdu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i eleştiren Özlemdar, "Sayın Başkan sizin döneminizde transfere 300 milyon TL harcanmış. Bu transferlerin katkısı ortada! Bu paranın hesabını sizden mi soracağız yoksa kardeşiniz Mehmet Özbek'ten mi?" sorusunu yöneltti ancak cevap alamadı. Yönetim kurulu üyesi olmayan Mehmet Özbek, G.Saray'da Sportif AŞ'de yönetici olarak görünüyor.



100 RİVA DA SATILSA KULÜP DÜZELMEZ

Galatasaray camiasının duayenlerinden Hayri Kozak, Divan toplantısında acı tabloyu şu sözlerle özetledi: "Başkan Özbek'i uzun süredir eleştirmiyorum diye taraftar bana sosyal medyada hakaret ediyor. Giderler kontrol altına alınmazsa, 100 Riva satılsa bu durum düzelmez. Son bir yılın banka borçlarında tamamen tefeci firmalarla çalışmaya başladık. Çok vahim bu. Keyiften olmadı bu yolun sonuna geldik. Bankalar duvar oldu. Sadece tefecilerden alınan borç 95 milyon TL."



YAN YANA OTURDULAR

"Bilerek puan kaybettiler" sözüyle haftaya damga vuran başkan yardımcısı Nasuhi Sezgin, dün Divan Kurulu'nda Başkan Özbek'in yanında bir hayli gergindi.



SABAH YAZMIŞTI

Başkan Özbek'in, kulübün kullandığı 242 milyon TL kredi için kefil olduğu SABAH, dün okuyucularına duyurmuştu.