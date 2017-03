Olympiakos-Beşiktaş (CANLI)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşıyor. Olympiakos - Beşiktaş maçının canlı olarak sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz

Avrupa Ligi'nde bir önceki turda İsrail'in Hapoel Beer-Sheva takımını kolay geçen Beşiktaş, son 16 turu ilk maçında Olympiakos ile Yunanistan'da karşılaşıyor. Pire Karaiskakis Stadı'nda 23:05'te başlayacak mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek ve maç TRT-1'den naklen yayınlanacak.



Siyah-Beyazlı takımda cezalı ve sakat oyuncu bulunmuyor ancak Aboubakar ve Tolgay Arslan maçta görev almaları ve sarı kart görmeleri halinde rövanş mücadelesinde cezalı duruma düşecek. Rakipte ise teknik direktör Paoulo Bento'nun 3 gün önce görevinden alınmasının depremi yaşanıyor. Olympiakos'u, Beşiktaş karşısına genç takım antrenörü Vasilis Vouzas çıkaracak.



Stat: Georgios Karaiskakis

Hakem: Danny Makkelie (Hollanda)

Saat: 23.05

Yayın: TRT 1



Sakat: Kapino (Olympiakos)

Cezalı: Bruno Viana (Olympiakos)



Olympiakos: Leali, Figueiras, Retsos, Botia, Cissokho, Cambiasso, Romao, Elyounoussi, Fortounis, Manthatis, Ansarifard

Yedekler: Choutesiotis, Choutesiotis, Da Costa, De la Bella, Martins, Androutsos, Marin, Cardozo



Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar

Yedekler: Tolga, Beck, Atınç, Mitrovic, Gökhan İnler, Oğuzhan, Cenk



OLYMPIAKOS DÜŞÜŞTE

Süper Lig'de olduğu gibi Avrupa arenasında da şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş'ın aksine Olympiakos düşüşte. Bir önceki turda temsilcimiz Osmanlıspor'u elemelerine rağmen kendi liginde son 3 maçını kaybeden Yunan temsilcisi, AEK, Panionios ve Paok'a yenildi ve bu sonuçlar da teknik direktör Paulo Bento'nun görevine son verilmesine neden oldu.



58 SEZON SONRA RAKİP OLDULAR

Beşiktaş ile Olympiakos, 58 sezon sonra resmi bir maçta karşı karşıya gelecek. 1958-1959 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda iki ekip rakip olurken, Yunanistan temsilcisinin sahaya çıkmaması sonrası siyah-beyazlı ekip hükmen galip ilan edilmişti. Her iki ekip, iki kez hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 2015 yılında Atina'daki hazırlık maçında Olympiakos, Beşiktaş'a 2-1 üstünlük sağladı. Beşiktaş ise bu sezon öncesinde Vodafone Arena'da oynanan dostluk mücadelesinde rakibini 1-0 yenmeyi başardı.







GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEYE ÇALIŞACAK

Beşiktaş, son 5 resmi maçta yakaladığı galibiyet serisini Olympiakos karşısında da sürdürmeye çalışacak. Ligde üst üste 3 karşılaşmayı kazanan siyah-beyazlı takım, Avrupa kupasında ise Hapoel Beer-Sheva'yı iki maçta da mağlup etti.



3 OYUNCU KART SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte ilk maç öncesi üç oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Tolgay Arslan maçta görev almaları ve sarı kart görmeleri halinde rövanş mücadelesinde cezalı duruma düşecekler. Sakatlığı süren Caner Erkin de sarı kart sınırında yer alıyor.



OLYMPIAKOS, İKİNCİ KEZ TÜRK TAKIMLARINA KARŞI

Olympiakos bu sezon ikinci kez bir Türk takımına rakip olacak. UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Osmanlıspor ile eşleşen Yunanistan temsilcisi, sahasında rakibiyle 0-0 berabere kalmasına rağmen Ankara'daki mücadeleyi 3-0 kazanarak son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu. Olympiakos'ta kırmızı kart cezalısı Bruno Viana ilk maçta görev alamayacak. Yunan ekibinde Alberto Botia ile Diogo Figueiras ise sarı kart sınırında bulunuyor.







OLYMPIYAKOS'TA TANIDIK İSİMLER

Beşiktaş'ın rakibi Olympiakos'ta tanıdık isimler ve her iki takımda daha önce birlikte oynamış futbolcular göze çarpıyor.

Geçen sezon Trabzonspor forması giyen Marko Marin ve Oscar Cardozo ile Sivasspor'da oynamış olan Da Costa Pire temsilcisinin forması ile Beşiktaş'a karşı şans arayacak.



Bunun yanısıra daha önce aynı takımda oynamış futbolcular ise şunlar:

Marko Marin ve Dusko Tosic - Werder Bremen 2009-2010

Tarık Elyounoussi ve Andreas Beck - Hoffenheim 2013-2015

Esteban Cambiasso ve Ricardo Quaresma - Inter 2008-2010

Aly Cissokho ve Ricardo Quaresma - Porto 2015



TARAFTARLARA DEPLASMAN YASAĞI

Beşiktaş ve Olympiakos arasında oynanacak her iki karşılaşmada deplasman yasağı uygulanacak. Geçtiğimiz hafta Atina emniyeti ve Yunan Dış İşlerinin UEFA'ya güvenliği sağlamaktan duydukları endişeyi iletmesiyle başlayan süreç deplasman yasağının uygulamaya konmasıyla son bulmuştu. UEFA'nın aldığı karar sonrası hem Atina hem de İstanbul'daki maçlara rakip takım taraftarı alınmayacak.







AVRUPA'DA 193. RANDEVU

Olympiakos'a konuk olan Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 193. mücadelesinde... Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 192 maçtan 71'ini kazandı, 80'ini yitirdi, 41'inde de berabere kaldı. Avrupa arenasındaki 192 karşılaşmada rakip fileleri 245 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 276 gol gördü.



DEPLASMANDA 97. MAÇ

Siyah-beyazlı ekip, Olympiakos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 97. dış saha maçına çıkacak. Avrupa'daki dış saha mücadelesine bugüne dek 96 kez çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmaların 22'sini kazandı. 18 deplasman maçını berabere tamamlayan siyah-beyazlılar, konuk olduğu 56 maçta ise rakiplerine yenildi. Deplasman maçlarında 107 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 180 gol gördü. Siyah-beyazlılar, Avrupa arenasında bu sezon deplasmanda yaptığı 4 maçta 2 galibiyet ile birer beraberlik ve yenilgi aldı.



FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı 5-0 yenerek elde etti. Siyah-beyazlı takım ayrıca İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup ederek farklı bir skora daha imza attı. Beşiktaş ayrıca 2005-2006'da UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u İstanbul'da 5-1 mağlup etmişti.



FARKLI YENİLGİLER

Beşiktaş, Avrupa arenasında tarihindeki en farklı yenilgisini ise 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool ekibi karşısında deplasmanda 8-0'lık skorla yaşadı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine dış sahada 6-0 mağlup olan Beşiktaş, 2007-2008'de yine bu organizasyonda İngiltere temsilcisi Leeds United'a aynı skorla yenilmişti.







HÜKMEN GALİBİYETLEDEN BİRİSİ OLYMPIAKOS'A KARŞI

Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bırakan siyah-beyazlılar, bunlardan birini Olympiakos'a karşı aldı. Beşiktaş, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisinin sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Siyah-beyazlı takım ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Apoel'in sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.

Siyah-beyazlılar, Yunan takımlarına tarihinde 3. kez rakip olacak. 1958-1959'da Olympiakos ile eşleşen ve hükmen galibiyetle tur atlayan Beşiktaş, 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde bu ülkeden Asteras ile aynı grupta yer almıştı. İstanbul'daki maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki karşılaşmadan ise 2-2 eşitlikle ayrılmıştı.



ŞENOL GÜNEŞ İLE AVRUPA MAÇLARI

Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 15. Avrupa kupası maçında... Güneş döneminde geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş, bu sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başladığı macerasını Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kadar taşıdı. Olympiakos'u geçerek adını çeyrek finale yazdırmayı hedefleyen siyah-beyazlı takım, Güneş'in teknik direktörlüğündeki 14 Avrupa kupası maçında 5 galibiyet alırken, 7 maçtan beraberlikle ayrıldı, 2 kez yenildi. Beşiktaş, tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde rakip filelere 21 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü.



BU SEZONUN GOLCÜLERİ

Beşiktaş'ta bu sezon Avrupa kupalarında takımına en çok skor katkısı yapan futbolcu Vincent Aboubakar oldu. Kamerunlu futbolcu, şu ana dek 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Ricardo Quaresma ile Cenk Tosun ise üçer kez gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 11 gol atan ve kulüp tarihinde en golcü üçüncü isim durumunda olan Quaresma, Olympiakos karşısında gol bularak sıralamada yükselmeye çalışacak. Beşiktaş'ın Avrupa'daki en golcü futbolcusu sıralamasında 14 golle zirvede bulunan Oktay Derelioğlu'nu, 12 golle Bobo takip ediyor. Son 2 maçta fileleri havalandırarak Avrupa kupalarında 6 gole ulaşan Cenk Tosun ise karşılaşmada bu sevinci bir kez yaşarsa 7 gollü Mehmet Özdilek'i yakalayacak. Cenk, birden fazla gol attığı takdirde 8 gollü Demba Ba'yı yakalama veya geçme fırsatına da sahip olacak.

Bu arada Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa kupalarındaki diğer gollerini Atiba Hutchinson, Adriano Correia ve Anderson Talisca kaydetti. Siyah-beyazlı takımın bir golünü ise Hapoel Beer-Sheva ile oynanan ilk maçta Soares William Soares kendi kalesine atmıştı.