PFDK'dan Tudor'a 1 maç men

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'a 1 maç men cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'a, Antalyaspor maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi.

Kurul ayrıca Adanaspor'u da 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezasına çarptırdı.

PFDK'dan yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 09.03.2017 tarih ve 60 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- ADANASPOR A.Ş.'nin, 05.03.2017 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY MARATON ALT E,F,G, GÜNEY KALE ARKASI A,B,C,D,E BLOKA giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ADANASPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 04.03.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST 415,416 bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- KAYSERİSPOR Kulübünün, 05.03.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜN C,D,E, VE KUZEY ALT C,D,E BATI ALT B,C, bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 05.03.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ÜST A MİSAFİR TRİBÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- ANTALYASPOR A.Ş.'nin, 06.03.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- GALATASARAY A.Ş.'nin, 06.03.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu IGOR TUDOR'un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ELAZIĞSPOR Kulübünün, 04.03.2017 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR - GÖZTEPE A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON A,B,C,D,E,F VE KAPALI A,B bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 04.03.2017 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR - ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST M,N bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- BALIKESİRSPOR Kulübünün, 05.03.2017 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR - EVKUR YENİ MALATYASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI BATI TRİBÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

10- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 05.03.2017 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR - EVKUR YENİ MALATYASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

11- BOLUSPOR Kulübünün, 04.03.2017 tarihinde oynanan BOLUSPOR - ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON C BLOKA giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BOLUSPOR Kulübünün, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 04.03.2017 tarihinde oynanan BOLUSPOR - ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- OFSPOR A.Ş. sporcusu YUNUS EMRE KIRDAL'ın, 05.03.2017 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR - OFSPOR A.Ş. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım arkadaşına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada OFSPOR A.Ş. sporcusu SELİM ŞAHİN'in, takım arkadaşına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübünün, 05.03.2017 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ - AMED SPORTİF FAALİYETLERSpor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin bir bölümünün herhangi bir takımın mensuplarını veya taraftarlarını suç failleri veya suç örgütleriyle özdeşleştirecek şekilde toplu olarak yapılması nedeniyle FDT'nin 53/8. Maddesi uyarınca 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübünün, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü teknik sorumlusu AHMET YAVUZ'un, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü görevlisi ZAFER ÇORUHLU'nun, rakip takım sporcularına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü görevlisi KADİR YAĞIZ'ın, rakip takım sporcularına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü görevlisi SEFA GÜNTAŞ'ın, rakip takım sporcularına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü görevlisi SAMET KIZILKOCA'nın, rakip takım sporcularına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü görevlisi ATAKAN AYDEMİR'in, rakip takım sporcularına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR Kulübünün, 05.03.2017 tarihinde oynanan B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR - KOCAELİ BİRLİKSPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübünün, 05.03.2017 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- HACETTEPE SPOR Kulübü teknik sorumlusu MUSTAFA KAPLAN'ın, 05.03.2017 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - HACETTEPE SPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, polislere yönelik hakaretleri nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HACETTEPE SPOR Kulübü sporcusu BERAT AYDOĞDU'nun, polislere yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HACETTEPE SPOR Kulübü sporcusu YILDIRIM MERT ÇETİN'in, polislere yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- HATAYSPOR Kulübünün, 05.03.2017 tarihinde oynanan HATAYSPOR - TOKATSPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HATAYSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- TOKATSPOR Kulübünün, 05.03.2017 tarihinde oynanan HATAYSPOR - TOKATSPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, yedek forma setini eşgüdüm toplantısında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TOKATSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- KIRKLARELİSPOR Kulübünün, 05.03.2017 tarihinde oynanan KIRKLARELİSPOR - İNEGÖLSPOL Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIRKLARELİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- MENEMEN BELEDİYE SPOR Kulübünün, 05.03.2017 tarihinde oynanan MENEMEN BELEDİYE SPOR - 1461 TRABZON Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- KÜTAHYASPOR Kulübünün, 05.03.2017 tarihinde oynanan KÜTAHYASPOR - ALTAY Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KÜTAHYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 12.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- ALTAY Kulübünün, 05.03.2017 tarihinde oynanan KÜTAHYASPOR - ALTAY Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübü kaleci antrenörü CEM YILMAZ'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- CİZRESPOR Kulübünün, 05.03.2017 tarihinde oynanan CİZRESPOR - SANCAKTEPE BLD. SPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CİZRESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR Kulübünün, 05.03.2017 tarihinde oynanan BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR - KOCAELİSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- KARACABEY BİRLİK SPOR A.Ş.'nin, 05.03.2017 tarihinde oynanan KARACABEY BİRLİK SPOR A.Ş. - KARTALSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARACABEY BİRLİK SPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARACABEY BİRLİK SPOR A.Ş. idarecisi İLKER ÖZDEMİR'in, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 5.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- ERZİN BELEDİYESPOR Kulübünün, 05.03.2017 tarihinde oynanan ERZİN BELEDİYESPOR - KOZAN BLD SPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- TEKİRDAĞSPOR masörü UĞUR TURGAY'ın, 05.03.2017 tarihinde oynanan TEKİRDAĞSPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- DERİNCE SPOR A.Ş. sporcusu AHMET KUTLUER'in, 05.03.2017 tarihinde oynanan DERİNCE SPOR A.Ş. - KEMERSPOR 2003 Spor Toto 3. Lig 2. Grup Müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- KEMERSPOR 2003 Kulübü sporcusu UFUK ER'in, 05.03.2017 tarihinde oynanan DERİNCE SPOR A.Ş. - KEMERSPOR 2003 Spor Toto 3. Lig 2. Grup Müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ve müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

31- MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübünün, 05.03.2017 tarihinde oynanan MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR - SİLİVRİSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübü sporcusu ÖMER FARUK KARAMAN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- SİLİVRİSPOR Kulübü sporcusu GÖKDENİZ VAROL'un, 05.03.2017 tarihinde oynanan MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR - SİLİVRİSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- DARDANELSPOR A.Ş.'nin, 05.03.2017 tarihinde oynanan DARDANELSPOR A.Ş. - ÇATALCA SPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- BAYRAMPAŞA SPOR Kulübünün, 05.03.2017 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA - ANKARA ADLİYESPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BAYRAMPAŞA SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün, 05.03.2017 tarihinde oynanan DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR - PAYASSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, eşgüdüm toplantısına güvenlik sorumlusunun katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- ORDUSPOR Kulübünün, 05.03.2017 tarihinde oynanan ORDUSPOR - AFJET AFYONSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

37- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 05.03.2017 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ - SAKARYASPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

38- BURSASPOR Kulübü sporcusu RAMAZAN KESKİN'in, 04.03.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR - GAZİANTEPSPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

39- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 04.03.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, müsabakada doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

40- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü sporcusu BARIŞ HAMDİ YAVUZ'un, 05.03.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - AYTEMİZ ALANYASPOR U21 Ligi müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

41- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 03.03.2017 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR - ADANA DEMİRSPOR U21 Ligi müsabakasında, cezalı futbolcunun müsabakada oynamasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/f Maddesi uyarınca (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübü sporcusu CEMRE ÖZCAN'ın, cezalı olduğu halde müsabakada yer almasından dolayı takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübü teknik sorumlusu TİMUÇİN CENGİZ HOŞFİKİRER'in, cezaya uymama eylemine iştiraki nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ CEZASI ile cezalandırılmasına,

42- GALATASARAY A.Ş. yöneticisi LEVENT NAZİFOĞLU hakkında, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Karar verilmiştir.