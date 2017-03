Trabzonspor’un yeni ikilisi

Olcay Şahan ve Yusuf Yazıcı sezonun ikinci yarısında tam 10 golün 9’una etki edip toplanan 17 puanın 16’sına imza koydu

Süper Lig'in ikinci yarısında Trabzonspor'a, yeni transferlerin katkısı oldukça fazla. Beşiktaş'tan 200 bin Euro'ya gelen Olcay Şahan ile Yusuf Yazıcı takımın skor yükünü üstlendi. Geçmiş dönemlerde Fatih- Gökdeniz ve Burak-Selçuk ikilisinin yakaladığı uyumu yeniden bulan Olcay-Yusuf ikilisi, sezonun ikinci yarısında toplanan 17 puanın, 16'sına direkt katkı yapmayı başardı. Ligin ikinci bölümünde 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alan bordo-mavili takımda, iki isim sadece 0-0 sona eren Alanyaspor maçında skora katkı yapamadı.



OKAY İLE 2020'YE..

Trabzonspor iç transferde görüşme halinde olduğu Okay Yokuşlu ile yeni kontrat için anlaştı. Bugün Trabzon'a gelecek başkan Muharrem Usta'nın da katılım ile genç futbolcuya 13.30'da M.Park Arena'da imza töreni yapılacak. Okay sözleşmesini 2020 yılına kadar uzatırken, 700 bin Euro'luk ücreti de 900 bine çıkacak.



DURİCA'DAN MÜJDE

Pazartesi günkü Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da dün idmana Durica da katıldı. Alanya maçında sol dizinden sakatlanan Slovak oyuncu, Ersun Yanal ile görüşmesinin ardından yürüyüş yaptı. 3 hafta sonra sahaya çıkan Durica'nın G.Saray maçına yetiştirilmesi isteniyor.