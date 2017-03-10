Daha fazla ne ister ki insan

“İnanılmaz bir kulüpte, harika bir şehirde yaşıyorum. Galatasaray sizi teknik direktörü olarak görmek istiyorsa, ‘hayır’ diyemezsiniz. Burada olmak bana Juventus günlerimi hatırlatıyor. Uzun yıllar kalmak istiyorum.”

Rize beraberliği ve Beşiktaş derbisindeki mağlubiyetin ardından, Antalyaspor galibiyetiyle moral bulan G.Saray Teknik Direktörü İgor Tudor, sarıkırmızılı takımda uzun yıllar görev yapmak istediğini ifade etti. G.Saray Dergisi'ne konuşan Hırvat teknik adam, Florya'ya kısa sürede alıştığını ifade etti ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Galatasaray'da uzun yıllar görev yapmak istiyorum. Bir insan Galatasaray'da çalışırken daha fazla ne isteyebilir ki? İnanılmaz bir kulüpte, harika bir şehirde yaşıyorum. Burada uzun yıllar kalmak için elimden gelen her şeyi ortaya koyacağım. Burada olmak bana Juventus günlerimi hatırlatıyor."



PROBLEM SADECE BİZDE DEĞİL

Tudor, Galatasaray'a gelişinin ideal bir zamanda gerçekleşmediğini anlatarak, "Galatasaray sizi teknik direktörü olarak görmek istiyorsa 'hayır' diyemezsiniz. Sadece benim gibi kariyerinin henüz başında olan bir teknik direktör değil, dünyadaki büyük antrenörler de bu teklife hayır diyemezler" şeklinde görüş belirtti. Hırvat çalıştırıcı, sorunlar içinse, "Barcelona'da Luis Enrique ayrılıyor, Real Madrid tartışılıyor... 'Sadece bizim problemlerimiz var' diye düşünecek lükse sahip değiliz. Problemleri tespit etmeliyiz" dedi.



TÜRKİYE'DE TUTKU VAR

Tudor, Türkiye'de futbolun çok sevildiğini belirterek, "Türkiye'ye gelmeden önce Türk futbolu hakkında hep olumlu düşüncelerim oldu. Buraya geldiğimde gördüklerim, düşüncelerimde yanılmadığımı gösterdi. Tutku, güzel statlar, iyi maçlar, tüm ligi kapsayan canlı yayınlar, Türkiye'de futbolun hangi seviyede olduğunu zaten gösteriyor" yorumunu yaptı. Yaşının genç olmasıyla ilgili eleştirilere cevap veren 38 yaşındaki Tudor, "Genç ya da yaşlı, yeşil ya da kırmızı arasında bir fark yok. Ya iyisinizdir ya da kötü. Bunun yaşla alakası yok. Yıllar içinde gelişebilirsiniz"dedi.