Dick Advocaat: "Ben kararımı verdim"

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Dick Advocaat deplasmanda 3-2 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, oyuncularının ilk 25 dakikadaki performansını anlayamadığını belirterek, "2-0'dan iyi geri dönüş yaptık, kazanmamız memnuniyet verici" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Advocaat, karşılaşmaya kötü bir başlangıç yaptıklarını belirterek, ilk 20-25 dakika kötü bir görüntü sergilediklerini söyledi.



Rakibin bu dönemde 2 gol bulduğunu aktaran Advocat, "Yeterince sert değildik. 2-0'dan sonra oyunu kontrol etmeye başladık ve pozisyonlar ürettik. 2 de güzel gol bulduk. Maçın ikinci yarısında kaldığımız yerden devam edecek şekilde maça başladık ve aynı oyunumuzu sürdürdük. Oyunu kontrol etmeyi başardık. Alanyaspor da kontrataklarla gol bulmaya çalıştı. Aatif Chahechouhe'nun golüyle 3-2'yi bulmayı başardık. Onun performansından memnunum. Sahanın en iyi oyuncularından biriydi. İlk yarının sonuna doğru bir golümüz daha vardı. Bana göre yüzde yüz gol şeklinde değerlendirilmesi gerekirdi. Televizyondan da izledim aynı düşüncemi koruyorum. Deplasmanda 2-0 geriye düşmüşüz maçı 3-2 kazanmamız memnuniyet verici" dedi.

"İYİ GERİ DÖNÜŞ YAPTIK"

"Soyunma odasında neler yaşandı, bir de mart ayında bir kararı açıklayacağını söylemişti, o karar nedir?" Sorusuna Advocaat, "Karşılaşmanın başı benim için büyük merak uyandırıcıydı. Maçtan önce bu maçın ne kadar önemli olduğunu konuştuk. İki galibiyetle buraya geliyoruz, deplasman maşına gelmişiz. Küme düşmemeye oynayan bir takımla karşılaşıyoruz. Bizi nelerin beklediğini biliyorduk. İlk 20 dakika görüntü benim için anlaşılmazdı. Bunu oyuncularıma da söyledim. Oyuncularıma bu ilk 20 dakika ile ne istediklerini sordum. Takımımız 25 dakikadan sonra iyi tepki ortaya koydular. Oyunu kontrol etmeyi başardılar. Devre arasında bu şekilde devam etmelerini söyledim. 3-2'yi bulmayı başardık. İyi bir geri dönüş yaptığımızı düşünüyorum. Alanyaspor iyi oyunculardan kurulu bir kadroları var.Genel anlamda oyuna hükmeden taraf bizdik. Bizim için güzel bir akşamdı. Ama maçın başındaki görüntüyü hala anlayamıyorum" şeklinde cevap verdi.

KARARI SORULDU

Advocat şöyle devam etti:

"Ben kararımı verdim ve yönetime söyledim. Onların söylemesi daha doğru olur. Negatif ya da pozitif olduğunu söylersem zaten bilirsiniz, anlarsınız."

"Galibiyet serileri devam edecek mi?" sorusuna Advocaat, "Aslında bizim için ilerleyen haftaların nasıl olacağını göstermek oyuncularımıza bağlı ,onların elinde, parlak mı değil mi tamamen onların elinde. Ama biz bu şekilde oyunumuzu sergilemeye puanları almaya devam edersek sezon sonuna kadar bu görüntü devam edecektir. Kupa mücadelemiz sürüyor. Kayseri ile kendi sahamız kupa rövanş maçı oynayacağız. Konyaspor maçında da oyuncularımdan yine aynı beklenti içindeyim. Ama o maçlar tabii ki oynayacağımız maçlardan biri" açıklamasını yaptı.

VOLKAN ŞEN UCUZ ATLATTI



BEYAZ TV MUHABİRİNDEN PROTESTO

Basın toplantısında Beyaz TV muhabiri Devrim Zengi, Advocaat'a soru sormak isteyince FB Medya Sorumlusu Fatih Demirkol kendisinden soru almayacaklarını söyledi. Soru sorulmasının izin verilmemesi üzerine Zengi, Advocat'ın önüne bir mektup bırakarak, mektuba cevap verilmesini istedi ve salonu terk etti.



"BÜYÜK KIZGINLIK YAŞADIM"

"Maç maç bakmamız lazım artık. Son 5 karşılaşmaya baktığımızda 3 galibiyet 2 beraberlik var. Sanki her şey çok kötü gibi gösteriliyor ama öyle bir durum yok. İlk 20-25 dakikada takımıma büyük bir kızgınlık yaşadım."