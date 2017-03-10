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'da şok sakatlık

DHA
  • Giriş Tarihi: 10.3.2017 22:08 Güncelleme Tarihi: 10.3.2017 22:14
Galatasaray'da şok sakatlık
Galatasaray'da şok sakatlık

'da sakatlık krizine önemli bir halka daha eklendi. maçında yok

Sarı Kırmızılı ekibin golcüsü 'un sağ alt arka adalesinde ikinci derece zorlanma meydana geldiği için maçı kadrosundan çıkarıldı.

Eren Derdiyok'un tedavisinin 2-3 hafta sürebileceği bildirildi.

Sarı Kırmızılı takımda De Jonk, Semih Kaya da sakatlıkları nediniyle kadroda bulunmuyor.

Sakatlıkları düzelme yolunda olan Chedjou ve Sneijder ise Gençlerbirliği maçı kadrosuna alındı.

Bu iki oyuncunun forma giyip giymeyeceği ise yarın yapılacak son kontrolden sonre teknik direktör İgor Tudor'un karar verecek.

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