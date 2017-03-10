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İspanya Türk hakemi konuşuyor! Büyük öfke

  • Giriş Tarihi: 10.3.2017 01:23 Güncelleme Tarihi: 10.3.2017 02:01
İspanya Türk hakemi konuşuyor! Büyük öfke
İspanya Türk hakemi konuşuyor! Büyük öfke

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Barcelona'nın Paris Saint-Germain'i (PSG) 6-1 yendiği maçı yöneten Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin, İspanya'da gündeme oturdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Barcelona'nın Paris Saint-Germain'i (PSG) 6-1 yendiği maçı yöneten Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin, İspanya'da gündeme oturdu.

İspanyol spor gazetesi Marca, 38 yaşındaki Aytekin'in, karşılaşma sırasında verdiği kararların tartışmaya yol açtığını ve Şampiyonlar Ligi'nde bundan sonra görev almama riskiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti.

Haberde, UEFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina'nın karşılaşmayı Nou Camp'ta izlediği ve hakem Aytekin'in verdiği kararları beğenmediği belirtildi. UEFA'nın ise Deniz Aytekin'in yönetimiyle ilgili olarak ilk ve ikinci yarı sonlarına ilave edilen ek süreleri uzun bulduğu ifade edildi.